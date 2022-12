Come ripristinare controller ps5? E’ una procedura complessa? Cerchiamo di capirne di più su questo argomento molto interessante che siamo sicuri interesserà a tanti di voi. Se volete saperne a riguardo non vi rimane che accomodarvi sul divano o dove volete e continuare la lettura di quanto ora riporteremo qui sotto. Pronti lettori di Blogiko?

PS5: come ripristinare il controller

Contrariamente a quanti pensano ripristinare il nuovo controller della PS5 di casa Sony è un gioco da ragazzi. Gli step possono essere tranquillamente eseguiti anche da chi nel mondo tecnologico è poco esperto. Detto questo, per ripristinare il Joypad della propria Playstation 5 il primo passo è quello di spegnere la console. Trovate a questo punto il pulsante di ripristino sul retro del joypad. Usate un attrezzo di piccole dimensioni per premere il pulsante presente all’interno del foro. Tenete premuto tale pulsante per un tempo stimato di massimo 5 secondi e il gioco è fatto.

Come si aggiorna il controller PS5?

Una volta ripristinato il proprio controller PS5 volete anche capire come aggiornarlo cosi da avere l’ultima versione software disponibile? Anche in questo caso la procedura da seguire è semplicissima e ora vi spiegheremo nel dettaglio come fare. Per poter a tutti gli effetti aggiornare il proprio Joypad dovete virare la vostra attenzione sul sito Sony e scaricare l’app ufficiale per quanto concerne l’aggiornamento del firmware del DualSense avviando successivamente l’eseguibile per installare il tutto seguendo passo per passo le istruzioni su display per decidere la posizione e altre info aggiuntive.

Perché il DualSense non funziona?

Ripristino, aggiornamento ecc… il DualSense PS5 non ne vuole sapere di funzionare? Come agire in questi casi? A seguire solo per voi abbiamo selezionato qualche piccolo consiglio che sicuramente vi potrà tornare utile. Provate prima di tutto a ricollegare il controller alla PS5 attraverso cavo USB e verificate se carica. Magari per vostra fortuna era scarica solo la batteria…. L’altro consiglio è il ripristino come già vi abbiamo spiegato sopra. Se nessuno dei due consigli dovesse funzionare vuol dire che si parla di problemi hardware risolvibili solo ed esclusivamente mandando il Joypad in assistenza Sony.

Quanto costa il controller PS5?

Il prezzo del controller PS5 di solito si aggira intorno ai 70 euro. Qualora invece ci siano in circolazione promozioni si può anche trovare sui 50 euro.

Conclusioni

Abbiamo un po’ parlato del nuovo DualSense PS5. Qualora leggendo il post non vi sia chiaro qualche passaggio o avete domande da fare siamo qui a vostra completa disposizione per aiutarvi. Contattateci lasciando direttamente un messaggio qui sotto cosi da essere risposti il prima possibile.

