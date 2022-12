Come cancellare un account vinted? Come disattivare il tutto qualora il servizio non sia più di vostro gradimento? Se siete realmente interessati a tale argomento non esitate a prendervi un po’ di tempo libero cosi da leggere con la massima attenzione ogni singolo passaggio che ora riporteremo qui sotto solo per voi. Pronti quindi a scoprirne di più cari lettori di Blogiko?

Vinted: come cancellare o disattivare un account

Iniziamo con il sottolineare che disattivare o cancellare il proprio account Vinted è semplicissimo anche per coloro che di tecnologia hanno poca esperienza. Se avete dunque preso la decisione di disabilitare l’account dopo averci pensato per bene, dovete seguire alla lettera i seguenti passaggi: accertatevi prima di tutto di non avere alcun ordine in corso.

Selezionate successivamente l’immagine del profilo posta in alto sulla destra del display. Andate sulla voce impostazioni e selezionate la dicitura impostazioni account. A questo punto scorrete verso giù, premete su cancella il mio account e date conferma. Facile vero?

Quando ti bloccano il profilo Vinted?

Avete preso la decisione di cancellare o disattivare il profilo Vinted perché siete stati bloccati? Ma perché avviene tutto ciò? Scopriamolo insieme nelle prossime righe…. Tutto questo si presenta quando vengono ignorate le condizioni e termini, le regole presenti nel catalogo, le condizioni d’utilizzo del servizio e regole del forum.

Come fare un altro account su Vinted?

Non è possibile, almeno ad oggi, essere in possesso di più account su Vinted. Se create un account duplicato, nel giro di qualche ora da parte dello staff verrà immediatamente bloccato e avrete solo perso tempo.

Come eliminare account bloccato su Vinted da Android/iOS

Il vostro account Vinted è stato bloccato e non sapete come rimuoverlo su sistema operativo iOS o Android? Nessun problema ora vi spieghiamo noi come fare. Innanzitutto aprite l’applicazione di Vinted e premete di seguito sulla scheda profilo. Proseguendo fate un tap sulla dicitura impostazioni e selezionate impostazioni dell’account. Scorrete verso giù nella schermata e in conclusione premete su cancella il mio account dando conferma dell’operazione.

Come recuperare vecchio account Vinted?

Qualora abbiate intenzione di procedere alla riattivazione del vostro account, verrà domandata di inviare una prova che dimostri che l’account sia di vostra proprietà. Per confermare che l’account sia veramente il vostro, bisogna inviare delle prove ben congeniate, ovvero: uno screen o foto del proprio estratto conto che dimostri gli addebiti avvenuti fino a quel momento con Vinted.

Conclusioni

La guida cari lettori termina qui. Se avete domande o dubbi non esitate a contattarci lasciando un messaggio qui sotto cosi da rispondervi il prima possibile. Alla prossima… Restate sintonizzati con noi tanti altri interessanti tutorial vi aspettano.

