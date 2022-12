Come cambiare account su PS5? Se anche voi volete sapere come fare oggi per vostra fortuna siete capitati nel sito che fa al caso vostro. Nelle prossime righe vi spiegheremo noi step per step come si cambia l’account sulla nuova console di casa Sony.

Il consiglio che vi diamo è quello di prendervi un po’ di tempo libero e leggere con la massima attenzione quanto fra poco riporteremo nelle prossime righe. Pronti a scoprirne di più?

PS5: come cambiare account

Contrariamente a quanti pensano cambiare account PS5 è un gioco da ragazzi. La procedura può essere facilmente eseguita anche da chi nel mondo tecnologico è poco esperto. Fatta questa doverosa premessa, vediamo quindi come si cambia l’account sulla console di nuova generazione targata Sony: Il primo step consiste nel virare l’attenzione in impostazioni, utenti e account, account, profilo e ID online.

Proseguendo bisogna fare accesso alla voce gestione account e selezionare di seguito Profilo PSN dalla barra posto di lato. Selezionare modifica vicino al vostro attuale ID Online. A questo punto non rimane altro che inserire in maniera corretta il nuovo ID online e seguire per passo per passo le indicazioni a display per terminare la modifica. Facile vero?

Quanti account si possono creare su PS5?

Altra domanda che si sente spesso e volentieri in circolazione è la seguente: quanti account si possono creare sulla console PS5 di casa Sony? Abilitare una Playstation 5 come sistema primario è un qualcosa irreversibile che si può svolgere – di solito – una volta sola nell’arco di 6 mesi da un medesimo account. Solo una PS5 per ogni account PSN si può impostare come principale tutti gli altri account che vengono creati non hanno gli stessi permessi di quello primario.

Come vedere gli account collegati a PlayStation?

Quali passaggi serve seguire per visualizzare quali account sono collegati alla Play? Anche in questo caso gli step da seguire sono di una facilità unica. Per controllare la cronologia degli utenti che si sono connessi alla piattaforma, si può fare affidamento alla voce riproduzione remota. Selezionate impostazioni, impostazioni della connessione di riproduzione remota e cronologia connessioni niente di più semplice e immediato.

Conclusioni

Siamo giunti alla conclusione di questo tutorial che siamo certi che per un motivo o l’altro tornerà prima o poi utile a tanti di voi. Ovviamente come al solito sottolineiamo che se ci sono problemi o avete domande da fare siamo qui a vostra completa disposizione per aiutarvi. Scriveteci qui sotto in modo da essere risposti il prima possibile.

