Come fare l’abbonamento a Twitch con Amazon Prime? E’ questo che ad oggi si chiedono gran parte delle persone. Contrariamente a quanti pensano tuttavia gli step da seguire sono estremamente facili alla portata anche di chi di tecnologia ha poca esperienza.

Pronti a scoprirne di più cari lettori? Se veramente siete interessati all’argomento vi consigliamo vivamente di continuare la lettura di questa nuova guida che siamo sicuri tornerà utile a tanti di voi.

Abbonamento Twitch come farlo con Amazon Prime: il tutorial

Logicamente per fare il tutto va evidenziato che prima di tutto dovete avere tassativamente un account valido su Twitch. Se ancora non lo avete basta che vi collegate semplicemente al sito in questione e procedete alla classica registrazione compilando il form presente.

Detto questo, una volta che il profilo Twitch è stato creato e collegato a quello Prime di Amazon, non dovete far altro che andare sul vostro canale Twitch e fare un tap sulla voce abbonati: questo immediatamente vi farà vedere una serie di opzioni a pagamento, fra qui anche abbonamento regalo con Amazon Prime. Niente di particolarmente complicato.

Come attivare gli abbonamenti su Twitch?

Come si attivano gli abbonamenti su Twitch? Se volete capirlo ancora più semplicemente ora vi spiegheremo brevemente come fare step dopo step. Il primo passo consiste nell’effettuare il collegamento alla pagina principale di Twitch, successivamente fate un tap sulla vostra foto, situata in alto sulla destra, e di seguito selezionate l’opzione dashboard autore dal menu’ che si apre automaticamente. Nella nuova schermata che appare, premete sulle opzioni impostazioni e affiliato e trovate la sezione abbonamenti. Da qui decidete voi cosa fare.

Quanto costa l’abbonamento a Twitch?

Altra domanda alla quale è doveroso da risposta è la seguente: quanto costa l’abbonamento a Twitch? Il costo complessivo è di 4,99 euro. L’abbonamento consente a una qualsiasi persona di pagare il prezzo appena citato mensilmente per poter in questo modo supportare i vari canali.

Come disattivare il rinnovo automatico su Twitch?

Qualora invece abbiate intenzione di disabilitare il rinnovo automatico su Twitch bisogna seguire i seguenti passaggi: potete annullare in qualsiasi momento l’abbonamento mensile dando uno sguardo alla vostra pagina abbonamenti, trovano la sottoscrizione che volete per davvero eliminare e tappando sulla piccola icona a forma di ingranaggio situata sulla destra. Qui potrete optare per la voce non rinnovare.

Conclusioni

Come avete constatato voi stesso fare l’abbonamento a Twitch con Amazon Prime è facilissimo. La guida è molto facile e intuitiva adatta a chiunque. Il nostro consiglio è che se ancora non avete mai avuto modo di provare Twitch di provarlo senza alcun problema siamo sicuri al 100% che non ve ne pentirete.

Che dire ancora… speriamo vivamente che la guida di oggi vi sia servita. Se avete dubbi i problemi a riguardo non esitate a comunicarcelo lasciando un semplice messaggio qui sotto.

