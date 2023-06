Sembrerà una domanda banale quella che stiamo per proporvi, ovvero: come faccio ad attivare DAZN? Nonostante questo in tanti hanno problemi nel riuscirci per questo fra poco nelle prossime righe vi spiegheremo noi come fare. Pronti lettori di Blogiko ad iniziare? Prendetevi 20 minuti di libertà in modo da leggere con attenzione ogni passaggio che stiamo per riportarvi.

Attivare DAZN: come fare?

Iniziamo subito con l’evidenziare che procedere all’attivazione del servizio DAZN è un gioco da ragazzi. La procedura contrariamente a quanti dicono è facile e immediata anche per chi nel mondo tecnologico è poco pratico. Detto questo, per sottoscrivere un abbonamento a DAZN serve virare la propria attenzione sul sito ufficiale e successivamente tappare sul tasto attiva ora. Ora proseguendo verrà domandato all’utente di inserire in maniera corretta tutti quanti i dati personali, fra cui spicca il classico indirizzo email e la password che verranno in un secondo momento usati per fare il login alla piattaforma ad oggi sempre più apprezzata.

Come capire se DAZN è attivo?

Qualora vi siate iscritti correttamente alla piattaforma DAZN e volete verificare la scadenza del vostro abbonamento appena fatto, basterà virare l’attenzione al sito Internet del servizio e dunque, dando uno sguardo in alto a destra, tappare su Menu’. Ora dal menu’ a tendina dovrete fare un tap sulla voce il mio account niente di cosi complesso e impossibile.

Quanto tempo ci vuole per attivare DAZN?

A quanto ammonta il tempo di attivazione del servizio DAZN? La piattaforma sarà subito attiva non appena verrà concluso il classico iter di sottoscrizione del contratto, cosi potrete godervi pienamente l’evento sportivo che tanto aspettavate senza perdere neanche un secondo. Dalla boxe fino al tanto amato calcio, NFL e chi più ne ha più ne metta. Un mondo di sport a portata di mano in qualunque momento vogliate, e attivabile nel giro di appena 1 minuto. Che volere di più?

Conclusioni

Speriamo vivamente che la guida sia stata di vostro gradimento e che abbiate apprezzato il nostro sforzo per darvi più informazioni possibile. Se qualcosa non vi è chiaro o avete domande scriveteci qui sotto senza alcun problema.

Consigliamo anche la lettura di quest’altro post: Come azzerare i dispositivi DAZN?

(Visitatori Attuali 9, 1 visite giornaliere)