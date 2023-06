Come mettere una canzone come suoneria per iPhone 14? Se anche voi da poco avete acquistato il nuovo top di gamma di Apple e volete sapere come fare oggi siete capitati nel sito giusto. A seguire vi spiegheremo noi come fare step per step. Pronti a scoprirne di più? Prendetevi 10 minuti di tempo libero cosi da non perdervi alcun passaggio.

iPhone 14: come impostare una canzone come suoneria

Iniziamo subito con il dire che impostare una suoneria per iPhone 14 è un gioco da ragazzi. La procedura è talmente semplice che può in tutta tranquillità essere messa in atto anche dai meno esperti di tecnologia dunque niente allarmismi. Detto questo, entrando nello specifico per settare un qualunque brano desideriate come suoneria sul dispositivo della Mela Morsicata dovete virare la vostra attenzione su Impostazioni, successivamente suono e infine feedback aptico. Nella sezione che prende il nome di suoni e feedback aptico, tappate il suono che avete intenzione di modificare. A questo punto toccate un brano o suono di avviso per ascoltarlo e settarlo come suono nuovo. Facile vero?

Come scaricare gratis suonerie per iPhone?

Nel vostro iPhone non sono disponibili suonerie che attirano la vostra attenzione? Nessun problema dovete sapere che è possibile effettuare il download totalmente gratis di suonerie per iPhone. Vediamo insieme come si fa. Il consiglio che ci sentiamo di darvi è+ quello di aprire immediatamente l’ITunes Store, andando di seguito a selezionare l’icona con la piccola stella di color bianco sul fondo viola che rimane situata con esattezza nella schermata iniziale del dispositivo Apple, e di sfogliare le molteplici suonerie presenti nel catalogo cosi da trovare quella di vostro interesse.

Dove sono le suonerie di iPhone?

Una volta scaricate le suonerie su iPhone dall’ITunes Store dove rimangono? Le trovate nella cartella chiamata musica, itunes, itunes media, tones. Qui troverete i file che avete scaricato.

Conclusioni

La guida termina qui. Per qualunque dubbio o domanda contattateci senza alcun problema lasciando un messaggio qui sotto.

