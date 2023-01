Come azzerare un iPhone per venderlo? E’ difficile la procedura o può essere eseguita anche dai meno esperti di tecnologia? Il tutto evidenziamo fin da subito è facilissimo e ora vi spiegheremo noi ogni singolo passaggio da seguire. Pronti cari lettori di Blogiko a scoprirne di più su questo delicato argomento ad oggi molto ricercato da ragazzi e adulti?

iPhone: come azzerare il dispositivo per venderlo

Azzerare il proprio iPhone per venderlo sicuri senza alcun problema come già accennato qualche riga sopra è facilissimo. Il primo step da seguire consiste nel virare la propria attenzione nelle impostazioni del terminale e successivamente selezionare la voce generali e ripristina. Andate ora su inizializza contenuto e impostazioni e inserite correttamente – senza sbagliare – il vostro ID Apple con tanto di password. Aspettate a questo punto che il melafonino esegua il ripristino e il gioco è fatto. Semplice vero?

Quando Inizializzi un iPhone si cancella tutto?

Una volta che si inizializza un iPhone si elimina tutto? Cerchiamo di capirlo insieme…. Nella schermata che una volta cliccato su inizializza iPhone viene mostrata su schermo, fate un clic sulla dicitura generali, dunque su quella trasferisci o inizializza iPhone, optate per la voce inizializza contenuto e impostazioni andando a premere successivamente sul pulsante continua, per riportare l’iPhone allo stato di fabbrica rimuovendo in questo modo ogni contenuto presente. Dunque alla domanda se inizializzando un iPhone si elimina tutto la risposta è si… prima di fare il tutto pensateci bene in particolar modo se non fate alcun backup.

Cosa succede se si ripristina un iPhone?

Cosa accade se si ripristina un iPhone? Un ripristino del dispositivo alle impostazioni di fabbrica va ad eliminare le info e impostazioni dal proprio iPhone e l’installazione della versione più recente del software iOS.

Come fare un ripristino di iPhone senza perdere i dati?

Si può fare un ripristino del proprio iPhone senza perdere alcun dato? Logicamente si ai tempi d’oggi con la tecnologia che ha fatto passi da gigante tutto è permesso. Il primo passo da fare consiste nell’andare alle impostazioni del dispositivo e cercare la voce backup e ripristino, o eventualmente ripristino. Da qui, optare per la voce dati di fabbrica per ripristinare, poi scorrere verso giù e tappare sulla dicitura ripristina dispositivo e il gioco è fatto.

Conclusioni

Abbiamo visto passo per passo come agire per azzerare un iPhone se si prende la decisione di venderlo. Qualora non vi sia chiaro un passaggio o avete domande da porre contattateci lasciando un messaggio qui sotto.

Consigliamo anche la seguente guida sempre a tema iPhone: Come si riavvia iPhone 14?

(Visitatori Attuali 6, 1 visite giornaliere)