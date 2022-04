Una delle tante domande che si sentono in giro è la seguente: come disattivare l’abbonamento a Now TV? Ovviamente tutti pensano che gli step da seguire per riuscirci siano difficili ma cosi non è.

Ci troviamo davanti ad un procedimento estremamente facile e veloce che può in tutta tranquillità essere eseguito anche da chi nel mondo della tecnologia ha poca esperienza.

Fatta questa premessa vediamo insieme come agire. Pronti cari lettori?

Abbonamento Now TV come disattivarlo

Andando subito al sodo se siete per davvero intenzionati ad effettuare il recesso a Now TV il primo passo che dovete compiere consiste nel fare accesso con le proprie credenziali – username e password – alla sezione che prende il nome di My Account agendo direttamente dal sito nowtv.it e procedere in questo modo alla disattivazione del rinnovo automatico del servizio.

Come avete constatato voi stesso disdire l’abbonamento a Now TV è facilissimo. Detto ciò, in qualunque momento vogliate potete senza alcun problema riattivare l’abbonamento mensile, a patto che non abbiate del tutto preso la decisione di eliminare il vostro account, sempre agendo tramite l’area personale.

Set top box: il reso dei dispositivi

Quando fate il recesso dovete prestare assolutamente attenzione anche al set top box di Now TV, che permette come facilmente intuibile di beneficiare dei contenuti offerti dal servizio anche su TV non smart tutto ciò è possibile grazie alla Now TV Box o eventualmente alla Now Tv Smart Stick.

In tutte e due le circostanze ci troviamo davanti a dei dispositivi da inserire in maniera corretta nella presa HDMI della TV consentendo di collegarla ad Internet e alla connessione della propria abitazione e dunque di fare accesso ai ticket che trovate nell’abbonamento Now TV. Se ci si affida a questo metodo Now TV consente di beneficiare anche di contenuti visibili tranquillamente su note piattaforme che possono essere RedBull, Vevo, Vimeo e YouTube.

Qualora il servizio di cui vi stiamo parlando non fa più per voi o avete preso la decisione di affidarvi ad un altro operatore dovrete effettuare il download di nessun modulo apposito presente nel proprio profilo personale, compilare in maniera corretta ogni sua parte e ridare indietro il set top box cosi da non avere alcun problema a riguardo.

L’indirizzo per spedire il tutto è il seguente riportato a seguire: c/o SG Logistics, Via Bari 2, CAP 00065, Fiano Romano (Roma). Come destinatario dovrete inserire Reso dispositivo NOW TV.

Infine se ridate indietro il dispositivo senza allegare alcun modulo compilandolo in tutte le parti e firmato rigorosamente da voi stesso, Sky si riserva il diritto di respingere la consegna. Dunque state attenti ad ogni passaggio che fate cosi da non avere problemi.

Conclusioni

Disattivare l’abbonamento a Now Tv come avrete ben capito è facilissimo. Logicamente qualora seguendo il post doveste avere problemi o domande da fare non vi preoccupate e lasciate un messaggio qui sotto.

