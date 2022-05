Come eliminare APP su Smart TV LG (webOS 3.0)? E’ difficile seguire questa procedura? Cerchiamo di capirne di più su questo delicato argomento che sta a cuore a moltissime persone.

Il tutto è abbastanza facile e può tranquillamente essere eseguito anche da coloro che nel campo tecnologico hanno poca esperienza.

Se dunque vi hanno regalato da poco una TV smart targata LG o semplicemente l’avete acquistata e non sapete come eliminare una applicazione vi consigliamo vivamente di prendervi 5 minuti di tempo libero cosi da leggere con la massima attenzione quanto ora riporteremo a seguire.

Smart TV LG: come si eliminano le applicazioni

Contrariamente a quanti pensano eliminare le app disponibili su Smart TV LG è un gioco da ragazzi. Prima di tutto serve premere il pulsante a forma di casa sul telecomando. Il classico tasto Home per intenderci. Proseguendo scorrete fino all’estrema destra e di seguito fate un tap sull’icona della matita. Comparirà da subito una croce sulle applicazioni che possono essere eliminate senza alcun problema. Fate tap su quello che volete per davvero rimuovere e il gioco è fatto.

Come avete constatato voi stesso eliminare le app da smart TV LG è semplicissimo e veloce.

Come cancellare Netflix da Smart TV LG?

Qualora invece il vostro scopo principale è quello di rimuovere Netflix da smart TV LG quali sono gli step che serve seguire per riuscirci? Anche in questo caso il procedimento da seguire è molto facile e immediato.

Il primo passo da mettere in atto consiste nell’utilizzo delle frecce sul telecomando per mettere in evidenza l’app di Netflix dall’elenco delle varie applicazioni che risultano installate. Una volta che il tutto è stato correttamente messo in risalto, comparirà in automatico un menu’ al di sotto. Selezionate semplicemente la dicitura cancella. E’ la primissima opzione che appare nella lista situata subito sotto l’app di Netflix nel menu’ delle impostazioni.

Come svuotare cache Smart TV LG?

L’eliminazione di una qualsiasi applicazione su Smart TV LG vi sta creando problemi e non sapete come fare? Il più delle volte questo problema viene risolto con la cancellazione delle cache sulla televisione.

In primis serve aprire l’app del browser web e fare accesso alle impostazioni. Una volta entrati in maniera corretta nelle impostazioni si può cosi trovare la seguente dicitura: dati di navigazione. In conclusione, tappando sulla dicitura in questione, basterà selezionare la voce cancella dati di navigazione e successivamente fare tap su OK per dare conferma.

Come liberare memoria Smart TV LG?

Una volta rimosse da smart TV LG le app che non vi interessano più volete liberare ulteriore memoria? La soluzione a tale problema su TV LG è facile, basta semplicemente eliminare le app e le impostazioni che maggiormente consumano memoria e che in realtà non si utilizzano mai o si utilizzano poco e nulla.

Conclusioni

La guida termina qui. Qualora doveste avere problemi o dubbi siamo qui ad aiutarvi. Scriveteci senza problemi.

