Polaroid, il regalo giusto per le mamme creative

Scegliere un regalo per le mamme non è mai facilissimo. Che sia per Natale o per il compleanno, si tende sempre a cadere nel banale con dolci, fiori e profumi privi di ogni fantasia.

In vista dell’8 maggio, giorno della loro festa, perché non puntare invece sulla creatività, con un’idea che possa aiutare a condividere speciali momenti tra mamma e figli?

Polaroid Go è una macchina fotografica istantanea analogica piccola, ma allo stesso tempo capace di immortale grandi ricordi colmi d’amore. Le dimensioni compatte del dispositivo – 10 cm di lunghezza, 8 cm di larghezza e 6 cm di altezza – consentono di portarla comodamente in borsa per essere sempre pronta all’uso, in ogni situazione.

Le pellicole mantengono il celebre formato quadrato con dimensioni adattate al corpo macchina. Polaroid Go è pratica, leggera e pronta all’uso: bastano pochi secondi per immortalare un momento magico. Che sia un autoscatto o un selfie, ogni foto non sarà mai uguale all’altra e per questo sarà un regalo unico e davvero speciale!

Invece, per le mamme che sono smartphone addicted c’è Polaroid Hi Print, la stampante tascabile che unisce il mondo digitale con quello analogico perché trasforma le foto scattate con il proprio cellulare in stampe autoadesive di alta qualità in formato carta di credito.

Le foto stampate possono essere attaccate ovunque, per decorare il proprio frigorifero o per rendere unico un album di ricordi. Basta scaricare l’app dedicata e in pochi semplici passaggi si compie la magia. Inoltre, l’applicazione consente di dare libero sfogo alla creatività grazie a fotoritocco, filtri, sovrapposizioni, cornici, testi e molto altro.

Con le speciali cartucce all-in-one da 54×86 mm in carta a sublimazione termica, la stampante Hi-Print utilizza il calore per sigillare l’immagine finale in meno di un minuto creando stampe resistenti anche all’acqua.

Disponibilità e prezzi

Polaroid Go e la stampante Polaroid Hi Print sono distribuite in Italia da Nital e sono in vendita sul sito ufficiale del distributore e presso le principali catene di elettronica di consumo ai seguenti prezzi al pubblico:

Polaroid GO > 139,99 €

Pellicole > 19,99 €

Polaroid Hi Print > 99,99 €

Pellicole compatibili > 16,99 €

Su Polaroid:

L’azienda Polaroid, fondata da Edwin Land nel 1937, rappresenta un’icona dell’innovazione e dell’abilità ingegneristica americana. Polaroid ha dato origine alla fotografia istantanea, così come la conosciamo noi oggi, con il lancio irrompente della fotocamera Polaroid SX-70 nel 1972, seguito da ulteriori importanti innovazioni come la prima OneStep, le pellicole a colori, le fotocamere Polaroid 600 e Spectra con le relative pellicole.

Molti artisti hanno usato e sono stati ispirati da queste fotocamere, come Andy Warhol, Helmut Newton, Robert Mapplethorpe, Maripol, Keith Haring e Guy Bourdin. Proprio questi artisti hanno sollevato Polaroid allo status di vera e propria icona culturale.

Negli anni 90’e 2000, il rapido incremento della tecnologia digitale ha eclissato la fotografia analogica e Polaroid nel 2008 ha annunciato la fine della produzione di pellicole istantanee. Un gruppo di appassionati della fotografia istantanea, chiamato The Impossible Project, ha deciso di rilevare l’ultima fabbrica di Polaroid ancora attiva e da allora sono rimasti gli unici al mondo in grado di produrre pellicole per le fotocamere Polaroid vintage.

L’acquisizione del marchio Polaroid da parte del maggiore azionista di The Impossible Project, nella primavera del 2017, ha creato l’opportunità per Polaroid di tornare alla fotografia analogica istantanea e finalmente The Impossible Project ha potuto dichiarare “Missione Compiuta”.

Polaroid Originals è il nuovo brand che ha come obiettivo di reinventare la fotografia analogica istantanea nell’era moderna. Polaroid, Polaroid Originals Design, Polaroid OneStep, Polaroid SX-70, Polaroid 600, e Polaroid Spectra sono marchi registrati da PLR IP Holdings, LLC, utilizzabili sotto licenza.

(Visitatori Attuali 18, 1 visite giornaliere)