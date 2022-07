Come cambiare nome su instagram? E’ questo che ad oggi si domandano moltissime persone. Se anche voi siete fortemente interessati all’argomento vi consigliamo vivamente di continuare la lettura di questa nuova guida che siamo certi prima o poi tornerà utile a molti di voi.

Pronti ad iniziare? Prendetevi 5 minuti di tempo libero e continuate la lettura.

Cambiare nome su Instagram: ecco come fare

Contrariamente a quanti pensano modificare il proprio nome su Instagram è un gioco da ragazzi. La difficoltà de passaggi è veramente minima e può essere in tutta tranquillità eseguita anche da che mondo tecnologico è poco esperto.

Andiamo quindi a vedere come agire: il primo step consiste nel virare la propria attenzione nel proprio profilo Instagram, toccando la foto personale situata con esattezza nella barra in basso. Proseguendo serve fare un tap sulla dicitura Modifica il profilo e cambiare cosi il vecchio nome utente con quello nuovo andando successivamente a salvare premendo sulla spunta situata in alto.

Quante volte si può cambiare il nome su Instagram?

Almeno per il momento, salvo cambiamenti futuri, il nome su Instagram si può cambiare ogni volta che lo si desidera considerato che non ha alcuna restrizione, può essere modificato quando volte si vuole e non dev’essere univoco. L’username è consigliato che venga paragonato ad una sorta di indirizzo di una pagina Internet, perché deve subito riportare il visitatore al profilo e dunque meglio che sia univoco.

Come scegliere il nome del profilo Instagram?

Il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di fare affidamento ad un nome utente che consenta a chiunque di capire che siete veramente, cosa fate e – cosa non da poco conto – che sia semplice da ricordare e in particolar modo originale: agendo in questa precisa maniera, i visitatori che lo guarderanno potranno da subito farsi una concreta idea di chi o cosa rappresenta il vostro profilo. Cercate quindi di scegliere una buona username che sia facilmente rintracciabile.

Come creare un bel nome utente?

Una buona maniera per realizzare un nome utente consiste nel cercare di combinare il vostro nome completo con ciò che svolgete nella vita di tutti i giorni. Ad esempio: GiuliaRossiavvocato o GianniMancadirettore e cosi via.

Conclusioni

Come avete constatato voi stesso modificare il proprio nome su Instagram è veramente facile e intuitivo per tutti. Ovviamente se avete qualche problema o domanda da porre siamo a vostra completa disposizione per darvi una mano. Contattateci qui sotto per qualsiasi cosa.

