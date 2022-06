Come scaricare video da Facebook? E’ veramente possibile questa procedura? La risposta è si ed oggi in questa nuova guida vi spiegheremo noi step per step come fare. Se veramente siete interessati all’argomento vi invitiamo vivamente a prendervi 5 minuti di tempo libero e continuare la lettura. Pronti cari lettori a scoprirne di più?

Serve evidenziare fin da subito che per il momento, salvo utilizzo di app esterne, non è possibile effettuare il download d inessun video da Facebook. Ciò che invece bisognerà fare è quello di fare accesso al social blu con le proprie credenziali attraverso il Browser che s utilizza.

A questo punto servirà solamente avviare il filmato che si ha intenzione di scaricare sul proprio dispositivo Android – se si vuole anche a display intero – e tenerci premuto su. Apparirà in automatico la dicitura scarica video e il gioco è fatto.

Come già accennato sopra è possibile scaricare video da Facebook utilizzando il browser. Tuttavia se non volete fare ciò oppure scaricare alcuna applicazione in vostro soccorso arrivano anche appositi programmi. Qual’è il migliore fra tutti?

Noi personalmente vi consigliamo di fare affidamento al sito SaveFrom.net servizio più che affidabile presente sul web da anni che consente in maniera molto facile e intuitiva di scaricare totalmente gratis i filmati presenti sul social di Mark Zuckerberg e, più nello specifico, online.

Anche in questo circostanza come moltissimi altri software presenti in circolazione ci troviamo di fronte ad un servizio gratis – come già detto – che si può utilizzare senza alcun problema anche senza dover necessariamente procedere all’installazione di plugin aggiuntivi.

I passaggi da seguire per usare SaveFrom sono facilissimi per chiunque anche per chi nel settore tecnologico ha poca esperienza.

Se invece avete intenzione di salvare un filmato e non di scaricarlo dove andranno a finire? I filmati che vengono salvati su Facebook ovviamente vanno a finire in un’apposita sezione. Ora scopriamo insieme di quale si tratta.

Ogni contenuto salvato lo ritroverete nel menu’ verso la sinistra nella timeline sotto la dicitura elementi salvati che, di solito, potete mettere dove vi risulta più comoda. Nel caso in cui non siate in grado in alcun modo di trovare la voce appena menzionata, potete trovarla direttamente facendo accesso al seguente indirizzo: www.facebook.com/saved.

La privacy ai tempi d’oggi è molto importante per questo chi può vedere gli elementi salvati come post e video? Quando effettuate il salvataggio di qualunque cosa sul social blu, solo voi potete visualizzarla, a meno che non prendiate la decisione di aggiungerla ad un’apposita raccolta usando le consuete impostazioni sulla privacy solo collaboratori, amici o tutti. Ogni persona che fa parte di tale raccolta può vedere senza problemi il nome, gli elementi e lasciare commenti.

