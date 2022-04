Da poco avete acquistato finalmente la nuova console PS5 di casa Sony e vi state domandando su quale televisione è meglio giocare per sfruttarla al massimo delle sue capacità? Niente panico cari lettori, oggi vedremo passo per passo che TV serve per la PS5.

Pronti a saperne di più? Il consiglio che vi diamo è quello di fermarvi e prendervi un po’ di tempo libero cosi da seguire passo per passo quanto ora riporteremo qui sotto.

Ps5 quale tv serve?

La nuova console di ultima generazione progettata con la massima cura da parte di Sony può essere usata in tutta tranquillità in abbinamento con qualunque televisione in commercio equipaggiata dei classici ingressi HDMI che ormai tutti noi conosciamo.

Collegare la Play 5 ad una pota HDMI 1.4 o 2.0 vi permetterà in qualsiasi modo di giocare comunque senza alcun problema in 4K @60Hz con HDR attivo.

Cosa comprare con PS5? I migliori accessori che non devono mai mancarvi

Ovviamente una volta scelta una televisione di ottima qualità per la vostra amatissima console non potete che spingerla oltre procedendo all’acquisto di appositi accessori che miglioreranno sensibilmente la vostra esperienza di gioco.

Quali scegliere dunque fra i tanti in circolazione? Cerchiamo di scoprire insieme quelli più in voga e apprezzati da qualsiasi videogiocatore.

Sicuramente non potete in alcun modo trascurare l’acquisto di un altro controller dualsense. A cosa potrebbe servirvi? La risposta è molto semplice a giocare in coppia con qualsiasi amico viene a trovarvi a casa vostra.

Altri accessori di vitale importanza che non devono mai mancare ad un vero amante della Playstation sono senza ombra di dubbio le cuffie Pulse 3D, remote controller, dualsense charging station accessorio veramente molto utile, playstation VR, HD Camera, Cover per il proprio Joypad e una borsa da viaggio qualora abbiate intenzione di spostarvi e portare con voi la vostra inseparabile PS5.

Connessione stabile su PS5 come ottenerla

Parlato della TV e accessori altra cosa importantissima quando si gioca con la Play di Sony riguarda la stabilità della propria connessione. Se siete amanti del gioco online la linea deve assolutamente essere impeccabile. Come migliorarla dunque? Facile, basta cambiare il più delle volte i DNS e il gioco è fatto.

Per riuscirci basta che viriate la vostra attenzione sulla schermata iniziale della Play 5. Ora puntate su impostazioni e successivamente rete. Da qui optate sempre per impostazioni e selezionate la dicitura configurazione della connessione Internet.

Infine non vi rimane che optare per l’opzione situata in basso e selezionare imposta manualmente. Per una miglior scelta dei DNS vi consigliamo di fare una ricerca sul web anche se i migliori che ci siano in assoluto in circolazione sono quelli proposti da CloudFire e Google. Provateli e non ve ne pentirete assolutamente.

Tra le altre cose, una cosa fondamentale che in tanti trascurano è il fatto che per avere una stabilità migliore di connessione in game è fondamentale affidarsi ad una rete cablata lan invece che al WI-FI.

Conclusioni

Che dire, speriamo di esservi stati di aiuto per approcciarvi al meglio al mondo della nuova Play 5. Per qualsiasi problema o domanda siamo a vostra completa disposizione.

