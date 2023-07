L’importanza dell’assistenza e della manutenzione sui gruppi continuità

Una delle domande più frequenti che una persona si pone è: perché devo fare una manutenzione di un prodotto che funziona perfettamente? Troppo spesso si tende a pensare che la manutenzione degli impianti sia qualcosa di necessario solo ed esclusivamente quando si presenta un problema, e invece non è così.

La manutenzione degli impianti deve essere eseguita non solo perché lo prevede la legge in alcuni casi ma anche per garantirci il regolare funzionamento di un prodotto. Caldaie, condizionatori, scalda acqua sono tutti prodotti che hanno bisogno di una manutenzione regolare e per questo è importante affidarsi ai professionisti giusti.

Ad esempio se in casa abbiamo un prodotto del brand Riello non possiamo affidarci a un manutentore generico ma abbiamo bisogno di individuare un’ assistenza gruppo continuità Riello che sia professionale e di qualità. Nell’articolo scoprire perché è così importante l’assistenza e la manutenzione dei gruppi continuità.

Cosa sono i gruppi di continuità?

Prima facciamo chiarezza, i gruppi di continuità sono una tipologia di apparecchiatura elettrica che viene impegnata e utilizzata per intervenire quando gli impianti di energia elettrica che normalmente utilizziamo non funzionano nel modo giusto. Quindi devono essere sempre pronti e funzionanti per poter entrare in azione nei momenti di necessità.

Questi strumenti sono fondamentali sempre ma ancora di più quando si trovano all’interno di uffici, all’interno di industrie, negli ospedali, nei luoghi aperti al pubblico, nei settori di telecomunicazioni ecc.

Qual è la legge che regola la manutenzione?

Alcuni apparecchi necessitano di una manutenzione ordinaria obbligatoria per legge, ossia c’è una legge che impone di tenere un registro delle manutenzioni in cui si annota ogni cosa. La legge in questione è articolo 71 comma 4 lettera b del Decreto Legge 81/2008.

Perché fare la manutenzione di tali impianti?

La manutenzione di questi impianti permette di controllare lo stato di salute delle macchine, delle batterie e di ogni elemento di cui è composta, ciò non solo garantisce che durerà molto più a lungo ma permetterà di risparmiare denaro anche sui costi di riparazione delle macchine. Quindi per ricapitolare ecco i principali motivi per cui dobbiamo eseguire la manutenzione:

Permette di avere i gruppi di continuità sempre funzionanti e pronti all’uso Ci garantisce che durino nel tempo Ci permette di risparmiare su eventuali costi dovuti a riparazioni importanti e non

Cosa prevede la manutenzione dell’impianto?

La manutenzione in genere prevede quasi per tutti le stesse cose, ecco quali sono:

Analisi del prodotto e/o dell’impianto

Controllo del carico

Stato effettivo delle batterie

Controllo dei sistemi di filtraggio e in caso sostituzione degli stessi

Pulizia di ventole e interne dei prodotti

Verifica della corretta funzione del prodotto

Verifica della funzionalità dell’impianto a cui il prodotto è collegato

Eventuali riparazioni necessarie per migliorare le prestazioni del prodotto

Ovviamente poi in base al prodotto che abbiamo davanti verranno eseguite delle operazioni in più o in meno.

Chi esegue queste tipologie di manutenzioni?

Ad eseguire questo tipo di manutenzione è personale esperto e qualificato che conosce i gruppi di continuità. Questo esperto dovrà anche essere specializzato nel marchio del prodotti di cui disponi, solo in questo modo saprà offrirti un’assistenza di qualità, precisa e impeccabile e il prodotto funzionerà perfettamente.