Il ruolo indispensabile dei siti web nel marketing del 2023

Nel 2023, i siti web sono sempre di più una risorsa fondamentale per fare marketing e raggiungere il pubblico di riferimento.

Basti pensare che Google elabora circa 63.000 query al secondo per un totale di 5,6 miliardi di ricerche al giorno, dati che evidenziano come le persone siano abituate a cercare risposte utilizzando internet.

Questi dati ci evidenziano, in modo chiaro, l’importanza di avere un sito web per portare la propria presenza online. Oggi, un’azienda senza un sito web viene percepita come una realtà poco moderna e aggiornata, non in grado di stare al passo con i tempi e l’evoluzione del mercato.

Tuttavia, non basta creare un sito web e metterlo online, ma è necessario partire dallo studio strategico del mercato, della concorrenza e del target, per realizzare un portale in grado di soddisfare le esigenze dei potenziali clienti e dei motori di ricerca.

Per generare conversioni e valore, un sito web deve essere visibile online, le persone devono trovarlo quando digitano una query di ricerca.

Per ottenere questo risultato, bisogna progettare e ottimizzare il sito e i suoi contenuti, affinché riescano a posizionarsi in prima pagina all’interno del motore di ricerca.

Diventa, quindi, determinante, affidarsi a dei professionisti del settore, come SalentoFactory, web agency specializzata nella realizzazione siti Lecce, che propone una soluzione completa di creazione siti web e strategia SEO integrata.

Una scelta da preferire a soluzioni non professionali, se si vogliono ottenere risultati concreti di crescita del business online.

Ma cerchiamo di capire perché un sito web ha un ruolo indispensabile all’interno di una qualunque strategia di promozione nel 2023.

Il sito web come strumento di marketing efficace

Un sito web ben posizionato è un potentissimo strumento di marketing. Chi cerca un prodotto o un servizio specifico su internet e arriva sul sito dell’azienda, tramite i primi risultati su Google, ha maggiore propensione ad effettuare l’acquisto oppure a chiedere informazioni.

Un’azienda che utilizza un sito web può, quindi, trarne tutti i benefici per incrementare la popolarità del brand, aumentare le interazioni col pubblico e le vendite.

Vantaggi del sito web per il business

Ma approfondiamo meglio quelli che sono i vantaggi per quelle le aziende che decidono di portare la propria attività online:

Maggiore visibilità dell’attività sul mercato di riferimento

Incremento del traffico qualificato e delle conversioni

Più credibilità e fiducia

Maggiore competitività sul mercato

Costi di marketing più bassi nel lungo termine

Monitoraggio delle prestazioni

Maggiore visibilità dell’attività sul mercato di riferimento

Come detto in precedenza, un sito web ben posizionato nei risultati dei motori di ricerca, ottiene maggiore visibilità e viene facilmente trovato dai potenziali clienti, quando cercano prodotti o servizi correlati al business.

Incremento del traffico qualificato e delle conversioni

Avere un sito ed essere posizionati in cima ai risultati dei motori di ricerca porta a un aumento del traffico qualificato, ovvero, di quegli utenti che stanno cercando i servizi e i prodotti offerti dall’azienda. Questi sono lead di maggiore valore, perché hanno più probabilità di compiere un’azione e generare una conversione.

Più credibilità e fiducia verso il brand

Avere la propria presenza online ed essere visibili, conferisce più credibilità e fiducia al brand. Le persone tendono a fidarsi di più delle aziende che sono online e che si trovano in alto nei risultati di ricerca, come testimonianza della loro affidabilità e autorevolezza.

Maggiore competitività sul mercato

Se si vuole essere competitivi all’interno del proprio mercato di riferimento, è fondamentale avere il sito e portare la propria presenza online con una strategia di marketing studiata per superare quella dei competitor e offrire un valore aggiunto ai potenziali clienti.

Costi di marketing più bassi a lungo termine

Dopo aver realizzato il sito web e investito in una strategia SEO per ottenere un buon posizionamento, è possibile ridurre le spese di marketing a lungo termine. Questo perché il traffico organico proveniente dai risultati di ricerca sarà un canale di acquisizione gratuito e costante.

Monitoraggio delle prestazioni

Come strumento di marketing, il sito web permette di monitorare le prestazioni della strategia utilizzando strumenti di analisi web. Questi possono aiutare a comprendere meglio il comportamento dei visitatori, le preferenze e le tendenze del mercato.

Forniscono informazioni e dati che permettono di ottimizzare ulteriormente il sito per una migliore esperienza utente.

Alla luce di tutti questi vantaggi, inserire il sito web all’interno della propria strategia di marketing è una scelta vincente, una grande opportunità di crescita del business.

Al 31 dicembre del 2022, i siti web presenti su internet erano 1.97 miliardi, cifra destinata a crescere in questo 2023, con la previsione di superare i 2.3 miliardi entro la fine dell’anno.

Un dato che sottolinea ulteriormente l’importanza di essere online e di farlo con un sito web ad hoc, compatibile con il proprio modello di business e supportato da una solida e ben studiata strategia di marketing e SEO.

Un risultato ottenibile solo affidando la realizzazione a dei veri professionisti del web marketing.

Come suggerito all’inizio, consigliamo di scegliere la web agency esperta nella creazione siti a Lecce, una realtà in grado di valorizzare i punti forti del business e proporlo online con efficacia e concretezza.