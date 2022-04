Intel presenta nuove specifiche ATX per le PSU

ATX 3.0 e ATX12VO 2.0 sostengono il fabbisogno energetico dell’hardware di nuova generazione

Intel ha presentato il più significativo aggiornamento alle specifiche di alimentazione dei PC dalla pubblicazione delle specifiche ATX 2.0 nel 2003. L’aggiornamento ATX 3.0 libera tutta la potenza e il potenziale dell’hardware di nuova generazione e dei prossimi componenti progettati per tecnologie quali PCIe Gen 5.0.

Intel ha inoltre rivisto la specifica ATX12VO fornendo al settore dei PC un aggiornamento delle linee guida per progettare PSU (Power Supply Unit) e schede madri che riducono l’assorbimento di energia quando non sono in uso, aiutando gli utenti a ridurre il loro fabbisogno energetico.

“L’alimentazione basata su ATX 3.0 e ATX12VO 2.0 fornirà prestazioni più stabili e ottimizzate in termini di costi, unite alla massima efficienza energetica nei PC desktop, oggi e in futuro”. – Stephen Eastman, platform power specialist di Intel.

Che cosa è incluso: le principali aggiunte alle specifiche ATX 3.0/ATX12VO 2.0 includono:

Un nuovo connettore 12VHPWR alimenterà buona parte, se non tutte le future schede PCIe 5.0 aggiuntive (ad esempio le schede grafiche). Questo nuovo connettore fornisce fino a 600 W direttamente a qualsiasi scheda PCIe 5.0 Add-in/grafica. Comprende inoltre segnali di banda laterale che consentiranno alla fonte di alimentazione di comunicare il limite di quanta energia può fornire a qualsiasi scheda grafica PCIe 5.0.

Le nuove line guida tengono conto del limite di escursione di energia PCIe CEM Gen 5 per le schede aggiuntive PCIe 5.0, pubblicato a novembre 2021.

ATX12VO 2.0 aggiunge inoltre la funzionalità I_PSU5 alle piattaforme desktop, portando un’innovazione guidata da Intel precedentemente disponibile sulle piattaforme mobile e server. Questa funzionalità offre benefici ai sistemi di piccolo formato (SFF) che non possono utilizzare fonti di energia più grandi. Offre inoltre una maggiore efficienza di costi per gli OEM, consentendo loro di scegliere la PSU delle dimensioni più adatte a soddisfare i requisiti di sistema.

Perché è importante: le PSU di prossima introduzione sul mercato che rispettano le specifiche ATX 3.0 e ATX12VO 2.0 saranno essenziali per gli utenti di desktop che desiderano ottenere le massime prestazioni dalle loro schede grafiche PCIe 5.0 di nuova generazione. Queste schede saranno più grandi e potenti che in passato e gli utenti potranno massimizzare le prestazioni dei loro sistemi utilizzando la fonte di alimentazione più appropriata.

Oltre alle prestazioni del sistema, la specifica ATX12VO sarà fondamentale nell’aiutare il settore dei PC a rispettare molteplici normative energetiche. Le regole recentemente annunciate per i sistemi completi – ad esempio i requisiti di efficienza Tier 2 della California Energy Commission – impongono agli OEM e ai System Integrator (SI) di specificare consumi energetici a riposo estremamente bassi in modo da ridurre i consumi energetici dei desktop. La specifica ATX12VO fa parte dello sforzo di Intel per migliorare l’efficienza dei sistemi e prodotti OEM/SI per i propri partner di settore.

Le nuove specifiche avranno un impatto positivo per il miglioramento dei consumi e delle prestazioni in tutti i segmenti desktop – dai tower ai sistemi SFF – compresi connettori più piccoli, maggiore flessibilità nella progettazione delle schede e migliori conversioni di energia.

I prossimi sviluppi: MSI ha recentemente annunciato i primi sistemi desktop basati su ATX12VO –Creator P100A e MPG Trident AS – basati su processori Intel® Core™ di dodicesima generazione e alimentati da una PSU conforme alla specifica ATX12VO. Altri prodotti basati sulle nuove specifiche ATX 3.0 e ATX12VO 2.0 sono previsti nel corso del 2022.

