In cucina con Hisense, i consigli per scegliere il forno perfetto 

Stile, tecnologia e funzioni all’avanguardia: i forni Steam Add Plus e Steam Add Plus con Pulizia Pirolitica di Hisense sono gli alleati ideali per gli aspiranti chef più esigenti.

Forno tradizionale o da incasso? Elettrico o a gas? E se fosse anche a vapore? – Sono tante le domande per chi è alla ricerca del forno perfetto, il compagno indispensabile nella cucina della maggior parte degli italiani, in grado di rendere ancora più efficace il modo di cucinare e di semplificare notevolmente la quotidianità.

Questa categoria prodotto ha saputo innovarsi costantemente, proponendo dispositivi all’avanguardia che sapessero rispondere al meglio alle nuove esigenze dei consumatori che, soprattutto negli ultimi anni, hanno riscoperto la loro passione per la cucina fai-da-te. Proprio per questo motivo, trovare il forno ideale non è semplice e sono numerose le caratteristiche da considerare nella scelta finale: non solo design ed estetica, ma anche funzionalità, temperatura e pulizia, un aspetto molto spesso trascurato ma che può davvero fare la differenza.

Hisense, leader mondiale nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, pensa a tutti gli chef amatoriali di oggi, offrendo un’ampia gamma – fino a 10 modelli – in grado di combinare al meglio stile, tecnologia, funzionalità e qualità. Tra prodotti più recenti ci sono i forni Steam Add Plus con Pulizia Pirolitica (BSA66334PG) e Steam Add Plus (BSA66334AX), che integrano funzionalità dedicate a semplificare il lavoro, rendere perfetto il risultato e a ottimizzare la gestione del forno.

Ecco quindi i consigli must have di Hisense per scegliere il modello migliore.

Attenzione alla capienza

La capacità del forno, intesa come la capienza interna dello spazio di cottura, è sicuramente uno dei primi aspetti da valutare nella fase di scelta e varia a seconda del numero di componenti del nucleo familiare e dello spazio in cucina.

I modelli BSA66334PG e BSA66334AX offrono una capienza di 77 litri tra le più grandi del mercato che, grazie alla combinazione con la termo ventilazione, consente di sfruttare perfettamente la cottura simultanea multilivello: questo permette di risparmiare tempo prezioso in cucina, gestendo nello stesso momento diverse preparazioni con cotture differenti.

Ad ogni ricetta la sua funzione dedicata

Il forno perfetto è quello che offre programmi di cottura diversificati e pensati per qualsiasi ricetta. Nel corso degli ultimi due anni, gli italiani hanno ripensato il tempo trascorso a casa, cimentandosi soprattutto nella preparazione di uno dei piatti più amati e più difficili da realizzare a livello domestico: la pizza. I nuovi forni Hisense offrono la funzione Pizza 300 °C che, grazie a una gestione ottimale della temperatura, consente di preparare una pizza come al ristorante.

Un altro programma interessante è la funzione AirFry, che permette di cuocere con aria calda e senza la necessità di alcun grasso aggiunto, ideale per chi vuole godersi una frittura buona ma anche salutare.

Cottura a vapore? Certo che sì!

Uno dei trend più amati in cucina è sicuramente la cottura a vapore, che permette di cuocere in modo rapido e leggero, preservando tutte le proprietà nutrizionali e il gusto originale degli alimenti. I forni Steam Add Plus con Pulizia Pirolitica e Steam Add Plus di Hisense sono dotati di un apposito serbatoio e di un generatore di vapore integrato che consentono di gestire durante la cottura un impulso di vapore che renderà ogni preparazione unica.

Addio pulizia da incubo!

Come anticipato, molto spesso la facilità (o meno) di pulizia è uno degli aspetti più sottovalutati durante la scelta del forno, rivelandosi poi in molti casi un vero e proprio incubo, richiedendo tempo e prodotti specifici. I forni di ultima generazione di Hisense sono in grado di offrire il meglio anche da questo punto di vista.

Il modello BSA66334PG è infatti dotato della tecnologia pirolitica che permette al forno di raggiungere alte temperature, trasformando in cenere tutte le incrostazioni. Questo consente di pulire il proprio forno non solo in modo veloce, ma anche molto efficace. Inoltre, grazie alla funzione Pulizia Acqua Clean, il forno Steam Add Plus sfrutta i benefici del vapore per sciogliere anche le macchie più ostinate, agevolando la pulizia.

