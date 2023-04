In che posizione mettere la PS5? E’ questo che la maggior parte dei videogamers si domandano costantemente. Se anche voi siete fortemente interessati all’argomento perché state valutando l’acquisto della nuova console di casa Sony oggi siete capitati nel sito giusto. Per avere maggiori info in merito vi consigliamo vivamente di prendervi 5 minuti di tempo libero cosi da non perdervi alcun passaggio che fra poco riporteremo qui sotto. Pronti cari lettori di Blogiko?

PS5: in che posizione mettere la console di Sony?

La nuova console targata Sony ad oggi ha riscontrato molto successo ma come già accennato più volte fino ad ora uno dei maggiori dubbi che affligge le persone è quello della posizione da adottare una volta acquistata. Detto questo, la PS5 per chi non ne fosse a conoscenza è stata realizzata per essere posta o in orizzontale oppure in verticale in base alle preferenze di ognuno di noi. Sony lo ha più volte evidenziato chiaramente al momento dell’annuncio della play e il sistema mette a disposizione un apposito supporto che consente senza alcun problema di lasciarla coricata o in piedi. Dunque non ponetevi più la domanda e posizionate la vostra console come meglio credete.

Quali sono i difetti della PS5?

Posizionamento o meno quali sono i maggiori difetti che ad oggi hanno riscontrato i possessori della nuova console di casa Sony? Senza girarci troppo intorno uno dei problemi più comuni che si verificano è il surriscaldamento della play, che si può presentare cosi dal nulla senza alcun preavviso, di solito la console inizia a dare le prime avvisaglie di surriscaldamento solo mentre si gioca a videogiochi PS5 mentre con quelli della precedente PS4 il tutto sembra funzionare in maniera corretta.

Come proteggere PS5 da polvere?

Qualora si vogliano evitare problemi con la nuova PS5 come proteggerla dalla polvere? Scopriamolo insieme step per step. Il primo consiglio che vi diamo è quello di non posizionare assolutamente la console in uno spazio ristretto o angusto che sia. Non copritela per nessuna ragione al mondo con un panno. Evitate l’accumularsi di polvere sulle prese d’aria cosa importantissima. Usate un apposito strumento di pulizia, come può essere ad esempio una piccola aspirapolvere, per eliminare definitivamente l’accumulo di polvere. E voi per pulire la PS5 come agite?

Conclusioni

La guida termina qui. Speriamo vivamente che il tutto vi possa tornare utile. Logicamente per qualunque tipo di problema o dubbio siamo a vostra completa disposizione per aiutarvi. Basta scriverci qui sotto cosi da potervi aiutare il prima possibile.

