L’opzione per iPhone e Airpods che non sapevi esistesse

Sei un utente di iPhone e Airpods che cerca di ottenere di più dai tuoi dispositivi? C’è una funzione nascosta che molte persone non conoscono, ma può fare una grande differenza nel modo in cui usi la tua tecnologia. Scopri cos’è e come usarlo a tuo vantaggio.

Qual è la funzione di iPhone e Airpods?

La funzione per iPhone e Airpods nascosta che ti consente di utilizzare i tuoi Airpods come microfono remoto per il tuo iPhone. Ciò significa che puoi posizionare il tuo iPhone in una stanza e utilizzare i tuoi Airpod per ascoltare e parlare da un’altra stanza. È perfetto per le situazioni in cui devi avere le mani libere o vuoi ascoltare una conversazione a distanza. Per utilizzare questa funzione, vai semplicemente alle impostazioni del tuo iPhone, seleziona “Centro di controllo” e aggiungi l’opzione “Udito”. Quindi, quando utilizzi i tuoi Airpods, puoi toccare l’icona “Udito” nel tuo Centro di controllo per attivare la funzione.

Come attivare la funzione nascosta.

Per attivarla su iPhone e Airpods, devi prima assicurarti che i tuoi Airpods siano collegati al tuo iPhone. Quindi, vai alle impostazioni del tuo iPhone e seleziona “Centro di controllo”. Da lì, scorri verso il basso fino alla sezione “Personalizza controlli” e aggiungi l’opzione “Udito”. Dopo averlo aggiunto, puoi accedere alla funzione aprendo il tuo Centro di controllo e toccando l’icona “Udito”. Questo attiverà il microfono sui tuoi Airpods e ti permetterà di ascoltare e parlare a distanza. È una funzionalità rivoluzionaria che molti utenti di iPhone e Airpods non conoscono!

Vantaggi dell’utilizzo.

La funzione per iPhone e Airpods è un punto di svolta per chiunque voglia utilizzare i propri dispositivi in ​​modo più efficiente. Con questa opzione, puoi ascoltare e parlare a distanza, il che è perfetto per le situazioni in cui devi tenere il telefono in tasca o in borsa. Ad esempio, puoi usarlo per effettuare chiamate in vivavoce mentre guidi o per ascoltare musica mentre fai le faccende domestiche. È ottimo anche per le persone che hanno problemi di udito, in quanto amplifica il suono e rende più facile ascoltare le conversazioni. Nel complesso, l’opzione per iPhone e Airpods è un must per chiunque desideri ottenere il massimo dai propri dispositivi.

Suggerimenti per massimizzare la funzione.

Per ottenere il massimo per iPhone e Airpods, assicurati di regolare le impostazioni a tuo piacimento. Puoi modificare il volume, la sensibilità del microfono e persino la direzione del suono. Sperimenta con diverse impostazioni per trovare ciò che funziona meglio per te. Inoltre, assicurati di mantenere i tuoi Airpods carichi e collegati al tuo iPhone per un utilizzo senza problemi. Con questi suggerimenti, sarai in grado di massimizzare completamente il potenziale di questo fantastico trucco.

Altre funzionalità nascoste da esplorare.

Mentre questa opzione di iPhone e Airpods è sicuramente un punto di svolta, ci sono molte altre funzionalità nascoste da esplorare sui tuoi dispositivi. Ad esempio, sapevi che puoi usare il tuo iPhone come lente d’ingrandimento? Vai su Impostazioni > Accessibilità > Lente d’ingrandimento e attivala. Puoi anche personalizzare il tuo Centro di controllo per includere collegamenti alle funzioni più utilizzate. Vai su Impostazioni > Centro di controllo > Personalizza controlli per aggiungere o rimuovere scorciatoie. Con una piccola esplorazione, rimarrai stupito da ciò che possono fare il tuo iPhone e Airpods.

