Hai un cellulare Android? Ecco come aumentare la memoria

Oggi vi sveleremo come avere a disposizione più memoria sul vostro smartphone Android. Ci sono alcuni trucchi che forse non tutti sanno.

Al giorno d’oggi è importante disporre di un’ampia memoria sul proprio cellulare perché siamo diventati sempre più smart e questo piccolo dispositivo sembra essere diventato una nostra estensione, una piccola borsa dove portiamo dentro tutto il necessario, dalle foto fino ai documenti più importanti. Purtroppo la capacità di memoria non sempre ci viene in aiuto, vediamo quindi come possiamo aumentarla.

Gli smartphone Android

Android è il sistema operativo più diffuso, in realtà come concorrente ha solo iOs, progettato e sviluppato dall’americana Apple, esclusivamente per i propri smartphone. Chi però non può permettersi questi gioiellini abbastanza costosi, può acquistare comunque un ottimo prodotto con sistema Android, fra l’altro più semplice nella gestione sotto diversi punti di vista.

Uno degli aspetti più importanti quando andiamo ad acquistare il nuovo smartphone non è tanto l’estetica, anche perché per lo più sono tutte simili, quanto la capacità di memoria. Guardando la confezione andiamo subito a cercare quanto spazio interno ci sia nel dispositivo e tanti per sicurezza acquistano insieme al cellulare, un’unità esterna per aumentare lo spazio di archiviazione.

Con questa guida però vi sveleremo come avere più capacità sul vostro smartphone Android, senza dover rinunciare ai file importanti né alle vecchie foto ricordo a cui siete legati.

È noto a tutti che purtroppo la memoria del telefono tende a riempirsi molto velocemente a causa di app (in primis WhatsApp), foto e altri file che quotidianamente accumuliamo. C’è anche da dire che non tutti i cellulari hanno la memoria espandibile, per questo i trucchi che sveleremo sono molto interessanti.

I trucchi per aumentare la memoria del cellulare

Lo spazio di archiviazione non serve solo a conservare le foto e i documenti, ma consente anche di scaricare aggiornamenti, i quali sono indispensabili per il buon funzionamento dello smartphone.

Il primo trucco per avere più memoria è quello di utilizzare una microSD, dove possiamo trasferire i file pesanti, comprese le app. Come dicevamo però, non tutti i cellulari sono idonei e quindi un altro trucco è quello di liberare spazio grazie a un’app di gestione e archiviazione dei file. Ce ne sono diverse, fra cui Google Files, scaricabile da Play Store.

Con questa potrai gestire meglio i contenuti dello smartphone. È intuitiva e utilizzabile con facilità da tutti gli utenti. Nella home è presente il tasto “Cancella”, dove ci sono consigli utili per pulire la memoria del dispositivo. Altre app molto valide sono Google Photos e Amazon Photos, che aiutano ad archiviare i propri file, eliminandoli dalla memoria interna senza dovervi rinunciare.

Come regola generale consigliamo poi di eliminare le app inutilizzate, poiché appesantiscono molto il cellulare. Inoltre è buona norma, svuotare periodicamente la cache, che nel tempo si riempie di dati.

La cache è una memoria temporanea che serve proprio a immagazzinare dati per migliorare le prestazioni dello smartphone. Pulirla frequentemente aiuta a liberare spazio senza compromettere le prestazioni del telefono, questa operazione si può fare da “Impostazioni”, singolarmente su ogni app oppure in linea generale.