Gli amanti di Ilary Blasi: Francesco Totti rende pubblica la lista e lei ribatte

Seguiamo ancora le vicende della separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti, storia che ormai sta appassionando il web e i social.

All’inizio abbiamo appreso la notizia con sconcerto, poi sono iniziate a circolare le indiscrezioni su chi avesse tradito per primo, tanto che la conduttrice ha detto la sua versione con un docufilm uscito a novembre su Netflix. Poi c’è stato il libro edito da Mondadori, dove ancora una volta Ilary approfondisce i retroscena del divorzio e qui è scoppiata una polemica perché c’è chi dice che stia lucrando troppo su questo capitolo della sua vita.

Di certo è stato molto doloroso per entrambi e se l’ex signora Totti non nasconde la sua verità, Francesco risponde non a parole ma con immagini che lo mostrano godersi la sua nuova vita con Noemi Bocchi in giro per il mondo.

Adesso però l’ex capitano giallorosso ha risposto alle frecciatine della Blasi, che ha additato la sua nuova fiamma come la causa della rottura.

Prosegue la guerra fra Ilary Blasi e Francesco Totti

Per circa 20 anni sono stati la coppia più invidiata di Roma, adesso Francesco Totti e Ilary Blasi sono in guerra e ogni gesto dell’uno provoca una reazione dell’altro. C’è sempre una gara su chi sia più felice con il nuovo partner, quale sia il regalo più costoso, la vacanza migliore e così via.

Sotto la lente di ingrandimento sono finiti vari aspetti della relazione, specialmente i famosi Rolex che lei ha sottratto dalla banca, anche se ha affermato di aver preso solo quelli che lui negli anni le ha regalato. Ora, l’ultima polemica parla di conti correnti, Ilary infatti ha accusato Francesco di spendere più soldi nei casinò che per i suoi figli.

Un’accusa pesante che si compone anche di numeri messi nero su bianco dall’ex conduttrice del Gf e dell’Isola dei Famosi, parliamo infatti di oltre 3 milioni spesi in 3 anni nel gioco a Montecarlo. Questo emerge dalle carte di un processo complicato che è solo all’inizio.

Dai documenti emerge come Ilary abbia appreso le cifre spese dal marito al casinò, le quali corrispondono a 6 volte i soldi che spende per i tre figli con l’assegno di mantenimento di 12.500 euro al mese.

Per quanto riguarda il gossip invece, usciamo dall’aula di Tribunale per spostarci sulle riviste, che ormai parlano solo dell’aspetto relativo ai tradimenti. In particolare, continuano le accuse reciproche e infatti Noemi Bocchi verrà ascoltata in Tribunale, così come Cristiano Iovino (il famoso uomo con cui Ilary ha preso un caffè senza dire nulla al marito).

Gli amanti di Ilary

Ilary giudica Francesco un padre irresponsabile, che paga in ritardo e che fa uno stile di vita eccessivo. Il loro allontanamento però sarebbe colpa di Noemi Bocchi, così sostiene la conduttrice, ma i legali di Totti hanno portato una lista di presunti amanti, come a voler dire che anche lei non è stata esattamente una santa in questi 20 anni di unione.

Lei ha chiamato in causa Noemi, lui ha chiesto che Cristiano venga ascoltato, sembra infatti che con il personal trainer non ci sia stato solo un breve incontro ma una relazione che andava avanti da anni. Gli avvocati dell’ex capitano hanno fatto i nomi di altri presunti amanti della Blasi, fra cui personaggi noti del mondo dello spettacolo.

C’è poi da discutere la questione economica riguardante i guadagni di Ilary, sembra infatti che sia più ricca dell’ex consorte, in questo caso l’assegno di mantenimento verrebbe ridotto, anche perché il primo figlio è maggiorenne, vive da solo ed è economicamente indipendente.