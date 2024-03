Le parole di Alessandro Gassmann al figlio Leo per il film “Califano”

Rai 1 ha proposto un film molto toccante sulla vita di Franco Califano, l’artista romano morto nel 2013 e interpretato magistralmente da Leo Gassmann. Suo padre Alessandro gli ha dedicato un bellissimo messaggio dopo la proiezione del film.

Tutti ricordiamo il grande Califfo, perché nel bene e nel male è sempre stato un cantante schietto e sincero, un grande cantante ma anche autore di testi di star famose della musica italiana. Dall’inconfondibile dialetto romano, Califano ha unito diverse generazioni e la sua morte ha lasciato tutti di stucco.

Il figlio di Alessandro Gassmann gli ha reso omaggio in modo perfetto, calandosi nel personaggio e dimostrando grande talento nella recitazione oltre che nel canto. Suo padre è molto fiero di lui e lo ha dimostrato con delle parole bellissime.

Leo Gassmann e l’interpretazione di Franco Califano

Non ha bisogno di presentazioni Leo Gassmann e da figlio d’arte semisconosciuto al pubblico, quale si è presentato a Sanremo, oggi è un artista apprezzatissimo nel canto.

Abbiamo scoperto però un grande talento anche nella recitazione, che di sicuro ha ereditato dal padre e dal nonno. In questi giorni si parla molto di lui per un film in particolare, è infatti stato scelto per impersonare Franco Califano nel film autobiografico andato in onda su Rai 1.

Leo ha saputo interpretare al meglio tutte le sfaccettature del grande cantante venuto a mancare tragicamente per infarto nel 2013 ma che ancora oggi è nel cuore di tutti noi. La messa in onda del film era attesissima.

Oltre alla narrazione della vita del cantante, un momento molto commovente è stato il commento di Alessandro Gassmann in merito all’interpretazione del figlio 25enne.

Le parole di Alessandro Gassmann

Il grande attore non ha potuto nascondere l’orgoglio nel vedere il debutto di suo figlio come attore, nell’interpretazione di una delle voci più caratteristiche della musica italiana. Il film diretto da Alessandro Angelini ha ripercorso le tappe salienti della vita professionale e privata del Califfo, rivelando anche gli eccessi e i guai.

Leo ha conquistato in questo modo il pubblico italiano in una nuova veste, quella di attore. Durante la visione del film domenica 11 febbraio in prima serata, Alessandro Gassmann ha condiviso su Twitter un fotogramma con un commovente commento: “Ti amo”.

Una dedica semplice e carica di significato, che sottolinea il bel rapporto fra l’attore e suo figlio, nonché l’orgoglio di vederlo all’opera nel suo stesso campo e in quello del famoso nonno.

Il gesto è stato molto forte e dall’impatto emotivo importante, quale migliore modo per fare i complimenti al figlio se non con questa frase breve ma piena di tutto ciò che un padre possa esprimere? Il pubblico ha apprezzato molto la spontaneità di Alessandro ma soprattutto, ha risposto positivamente al film su Franco Califano, con uno share del 23%, d’altronde l’attesa era molta. Che questo sia solo l’inizio di una brillante carriera sul piccolo schermo e chissà magari anche al cinema? Vedremo.