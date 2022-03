Come difendere in Football Manager 2022 e non perdere

Come difendere in Football Manager 2022 cosi da non perdere partite importanti e portare a casa punti che possono valere oro. Quale tattica scegliere per un’ottima fase difensiva? Ecco tutto ciò che c’è da sapere in merito.

Il nostro consiglio è quello di prendervi 5 minuti di tempo libero cosi da leggere il post con la massima attenzione in modo che non vi sfugga nulla di nulla.

La tattiva che fra qualche minuto vi consiglieremo di utilizzare renderà la vostra squadra abbastanza difficile da battere questo vuol dire che portare a casa un risultato importante non sarà più tosto come al solito.

Quando siete in svantaggio con la vostra compagine o in trasferta giocate match difficili, a volte non essere battuto è più fondamentale che cercare di portare a casa i 3 punti. Quanti sono d’accordo con noi su questa tesi?

Detto questo, il modulo che consigliamo vivamente di utilizzare non è altro che il tanto amato 4-4-1-1 con un solo centravanti e una punta ombra valida e di riserva, con due sponde piatte di difensori e centrocampisti. Il tutto dovrebbe darvi una grossa mano a fruttare i vostri avversari, permettendo cosi al tempo stesso la possibilità di strappare reti pesanti anche dall’altra parte.

Provate il modulo e fateci sapete come vi trovate. Quanti di voi hanno già avuto modo di testarlo?

Logicamente per riuscire a vincere match difficili serve avere dietro anche degli ottimi giocatori Per questo solo per voi abbiamo optato per un elenco davvero completo di quelli che secondo noi sono i migliori giocatori da acquistare su Football Manager 2022.

Rank Nome Ruolo Abilità iniziale Abilità potenziale Età Club 1 Kylian Mbappe AM (RL), ST (C) 184 196 22 Paris Saint-Germain 2 Erling Haaland ST (C) 177 190 21 Borussia Dortmund 3 Lautaro Martinez ST (C) 167 176 23 Inter Milan 4 Achraf Hakimi D/WB/M (R) 160 173 22 Paris Saint-Germain 5 Gianluigi Donnarumma GK 161 189 22 Paris Saint-Germain 6 Matthijs de Ligt D (C) 159 185 21 Zebre 7 Martin Odegaard M (RC), AM (C) 155 178 22 Arsenal 8 Phil Foden M (C), AM (RLC) 155 175 21 Manchester City 9 Joao Felix AM (RLC), ST (C) 159 177 21 Atletico Madrid 10 Theo Hernandez D/WB/M (L) 159 175 23 AC Milan 11 Alphonso Davies D/WB/M/AM (L) 160 178 20 Bayern Munich 12 Dayot Upamecano D (C) 153 173 22 Bayern Munich 13 Jude Bellingham DM/M (C) 143 160-190 18 Borussia Dortmund 14 Marcus Rashford AM (L), ST (C) 159 173 23 Manchester United 15 Alessandro Bastoni D (C) 156 173 22 Inter Milan 16 Ansu Fati AM (RL), ST (C) 149 160-190 18 Barcelona 17 Federico Chiesa M/AM (RL) 161 176 23 ACF Fiorentina 18 Junior Vinicius AM (RL), ST (C) 156 172 21 Real Madrid 19 Jamal Musiala M (C), AM (RLC) 147 160-190 18 Bayern Munich 20 Jadon Sancho M/AM (RL) 162 177 21 Manchester United 21 Trent Alexander-Arnold D/WB (R), M (C) 159 174 22 Liverpool 22 Kai Havertz AM (C), ST (C) 159 180 22 Chelsea 23 Pedri M (C), AM (RLC) 155 175 18 Barcelona 24 Dusan Vlahovic ST (C) 148 173 21 ACF Fiorentina 25 Sandro Tonali DM/M (C) 147 173 21 AC Milan 26 Ronald Araujo D (C) 155 173 22 Barcelona 27 Domink Szoboszlai M/AM (LC) 143 150-180 20 RB Leipzig 28 Mason Greenwood AM (R), ST (C) 148 178 19 Manchester United 29 Florian Wirtz M/AM (C) 142 150-180 18 Bayer Leverkusen 30 Myron Boadu AM (RL), ST (C) 141 150-180 20 AS Monaco 31 Wesley Fofana D (C) 148 175 20 Leicester City 32 Nuno Mendes D/WB (L) 149 150-180 19 Sporting 33 Giovanni Reyna M/AM (LC) 140 150-180 18 Borussia Dortmund 34 Ryan Gravenberch DM, M/AM (C) 137 150-180 19 AFC Ajax 35 Tanguy Nianzou D (C), DM/M (C) 128 150-180 19 Bayern Munich 36 Josko Gvardiol D (LC) 135 150-180 19 RB Leipzig 37 Nicolo Rovella DM/M (C) 129 150-180 19 Zebre 38 Gavi DM, M/AM (C) 130 150-180 16 Barcelona 39 Karim Adeyemi AM (R), ST (C) 134 160-190 19 Salzburg 40 Noni Madueke M (RL), AM (RLC) 139 150-180 19 PSV Eindhoven 41 Jurrien Timber D (RLC), WB (R), DM 138 150-180 20 AFC Ajax 42 Harvey Elliott M (C), AM (RLC) 131 150-180 18 Liverpool 43 Fabio Silva ST (C) 120 150-180 19 Wolves 44 Tino Livramento D/WB (R) 128 150-180 18 Southampton 45 Francisco Trincao AM (RL) 136 150-180 21 Barcelona 46 Reinier AM (C) 125 150-180 19 Real Madrid B 47 Nico Williams M/AM (RL) 120 150-180 19 Athletic Bilbao B 48 Jeremy Doku AM (RL), ST (C) 129 150-180 19 Stade Rennais 50 Benjamin Sesko ST (C) 123 150-180 18 Salzburg

