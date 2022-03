Cos’è il digital sinage?

Quando si parla di Digital Signage, tecnicamente, si sta parlando dell’intero processo di trasmissione dinamica che riguarda il contenuto AV digitale a più schermi.

Questi, poi, vengono installati in più luoghi e hanno come scopo quello di effettuare la distribuzione di tutte le informazioni riguardanti le news, la pubblicità, ma anche messaggi di emergenza.

In questo modo la tecnologia riesce sempre a tenere informate le persone in tempo reale. Ciò avviene grazie all’Internet of Things che consente al mondo di rimanere sempre connesso e comunicante e il Digital Signage è colui che apre la strada attraverso la quale tutte le informazioni sono scambiate o comunicate al fine di raccontare e condividere tutti i servizi.

Questo è uno dei motivi principali per la quale il DS sta diventando un importante asset per quel che riguarda ambito pubblico e anche privato. Invece, in ambito retail l’obiettivo è riuscire ad aumentare le vendite e fidelizzare i clienti.

Il futuro del Digital Signage punta a soddisfare tali esigenze tramite il riconoscimento facciale; deep analytics, ma anche una maggiore interattività dell’utente e con applicazioni interattive.

Come funziona?

Il sistema DS, a livello hardware si compone di uno o più monitor professionali collegati in rete tramite media player. Il contenuto è mandato tramite server centrale al lettore che deve riprodurre tutti i contenuti su uno o più pannelli per la visualizzazione.

Il server si vede ricevere tutti i contenuti dal terminale che gestisce la programmazione, questa avviene tramite piattaforma di Visual Content Management.

Vi sono molte soluzioni di VCM ad oggi sul mercato, anche se per usufruirne occorre avere molte competenze digitali che possano far gestire la comunicazione per mezzo degli schermi, così da renderli touch point importanti per la relazione e il business.

Il Digital Signage ha modificato la semplice informazione in intrattenimento, dando vita all’epoca dell’infotainment. Il VCM unisce la multimedialità e la multicanalità dei consumatori, creando nuovo valore per i brand: si possono raggiungere potenziali clienti approfittando della massima personalizzazione dei messaggi video, testo e audio.

A cosa serve e come può essere usato il DS?

Il Digital Signage è sempre stato usato quale segnaletica a scopo di attrarre attenzione e di informare.

È diventato molto importante per la promozione, soprattutto su Totem multimediali, visto che si tratta di mezzi di comunicazione che rendono servizi disponibili direttamente all’acquirente.

Ma è utile anche per la User Experience. Appunto, come dicevamo dei totem, oggi ordinare con un tablet al ristorante è diventata quotidianità e questo si deve proprio al DS. Con i totem interattivi a sensori integrati tutto è possibile. E non solo.

Il Digital Adv è importante perché veicola ogni tipo di messaggio pubblicitario che viene pubblicato dall’azienda su Social Network e vari siti della rete Internet.

È proprio per questo che è diventato importante il Digital Signage per le aziende, perché in questo modo una ditta può rendere la propria pubblicità sul web più efficace e incisiva.

Ciò soprattutto se viene integrata nella comunicazione dei valori o nella promozione dei prodotti e servizi che la stessa azienda offre.

