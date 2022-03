Non solo WordPress, un altro CMS ad oggi molto utilizzato dal pubblico è senz’altro Joomla che rispetto a qualche anno fa si è decisamente migliorato sotto ogni punto di vista.

Fatta questa premessa, oggi in questa nuova guida vi spighiamo step dopo step grazie a dei facili e veloci passaggi come si installa un template Joomla.

Contrariamente a quanti pensano il tutto è semplicissimo. Pronti cari lettori di Blogiko a scoprire come si fa?

Tema Joomla come installarlo

Il primo passo che dovete compiere consiste nel scegliere il file zip del tema che avete in precedenza scaricato sul proprio computer. Proseguendo agendo dal menu’ principale estensioni optate per gestione estensioni. Ora non vi rimane che selezionare la scheda che prende il nome di installa da pacchetto e in conclusione premere il tasto carica e installa.

Come avete constatato anche voi l’installazione di un tema Joomla non richiede chissà quali conoscenze. Ovviamente se avete qualche dubbio o problema non esitate a scrivercelo a fine articolo in modo da potervi aiutare.

Infine, prima di salutarci solo per voi abbiamo selezionato un ottimo elenco di estensioni Joomla che vi consigliamo vivamente di provare per il vostro sito cosi da renderlo più completo.

Estensioni Joomla: le migliori in circolazione

