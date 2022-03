Internet casa, offerte mai così convenienti e veloci

I costi medi vanno giù e la fibra ottica si fa strada.

Negli ultimi dieci mesi si è assistito a un calo dei costi delle offerte per navigare da rete fissa: dal canone mensile, anche quello in promozione, al costo di attivazione. Cresce di pari passo la copertura delle offerte in fibra ottica, tecnologia sempre più accessibile per gli utenti. Ecco i risultati della nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it.

È un momento di grande convenienza per chi cerca una nuova offerta Internet casa, magari veloce, performante e con costi contenuti. A evidenziarlo è lo studio dell’Osservatorio SOStariffe.it che ha analizzato l’evoluzione delle offerte Internet casa, avvalendosi dei dati medi ricavati con l’ausilio del proprio comparatore, nel periodo tra maggio del 2021 e febbraio di quest’anno.

Negli ultimi 10 mesi si è assistito a un drastico calo dei costi e di pari passo ad un aumento della velocità nominale delle offerte, segnale dell’avanzata della fibra ottica e della sua copertura sul territorio.

Tutti i costi vanno a picco: attivazione quasi dimezzata (-43%)

La voce di costo che più è andata giù è l’attivazione (-43%). Il detestato costo di attivazione, infatti, da una media di circa 82 euro è sceso a 46 euro, quasi dimezzandosi. Inoltre, le compagnie telefoniche tendono a ripartirlo in un periodo sempre più lungo: non più 11 mesi ma un po’ più di un anno (12,50 mesi) rendendolo sempre meno percepibile ai clienti che sottoscrivono un nuovo contratto. L’attivazione, quando richiesta dal provider, è quasi sempre “nascosta” nel canone mensile.



Evoluzione offerte Internet Casa 2021 – 2022 2021 2022 Variazione 2020 – 2021 Canone mensile Standard € 29,66 € 27,18 -8,36% Canone mensile in Promozione € 27,31 € 25,18 -7,80% Durata periodo promozionale Indeterminata indeterminata – Attivazione € 82,55 € 46,99 -43,08% Ripartizione attivazione (mesi) 11 12,5 13,64% Velocità Nominale (Mega) 599 1167,4 94,89% Dati Medi ricavati da SOStariffe.it a Febbraio 2022 e Maggio 2021.

Anche il canone mensile standard delle offerte ora è più allettante per i nuovi clienti. Se dieci mesi fa servivano almeno 29 euro al mese per usufruire di una tariffa Internet da rete fissa, ora bastano 27 euro (con un calo dell’8.3%).

Anche i canoni promozionali stanno subendo una flessione (-7.8%). Da una media di 27 euro al mese, infatti, si è passati a poco più di 25 euro al mese. Inoltre, ulteriore vantaggio per gli utenti, il periodo promozionale ha ormai una durata indeterminata.

L’avanzata della fibra ottica: cresce la velocità nominale e cala il prezzo

Di pari passo con la riduzione dei costi delle offerte è raddoppiata la velocità nominale inclusa nei pacchetti internet casa. Se 10 mesi fa si aggirava su circa 599 Megabit al secondo ora è pari in media a oltre un Gigabit (il dato rilevato è 1167 Megabit).

Da cosa dipende questo incremento? Il dato è legato al fatto che le offerte in fibra ottica stanno gradualmente aumentando sia la propria copertura che le prestazioni, in termini di velocità massima di connessione, messe a disposizione agli utenti.





Costi ed evoluzioni delle tecnologie per connettersi Costo promozionale 2021 Costo Promozionale 2022 Variazione Fibra FTTH 28,62 € 25,45 € -11% Fibra FTTC 28,42 € 26,77 € -6% ADSL 28,94 € 26,94 € -7% Wireless 26,00 € 24,72 € -5% Dati Medi ricavati da SOStariffe.it a Febbraio 2022 e Maggio 2021.

Se guardiamo al costo promozionale dei pacchetti, sono proprio quelli che comprendono la fibra ottica a subire le maggiori flessioni di prezzo. La fibra FTTH, la più veloce, (Fiber To The Home), ha subito un calo dell’11% rispetto a febbraio scorso (con un costo promozionale che da 28,62 euro scende a 25,45 euro). Si tratta della riduzione di prezzo maggiore se consideriamo i prezzi dei pacchetti di tutte le altre tecnologie per connettersi.

Anche la fibra mista rame FTTC (Fiber To The Cabinet) fa registrare una lieve flessione (-6%), con costi promozionali medi che da 28,42 euro scendono a 26,77 euro. La generale tendenza al ribasso riguarda anche l’ADSL tradizionale (-7%), che da 28,94 euro scende a poco meno di 27 euro in media al mese, e la tecnologia di connessione wireless (–5%), che da un costo medio di 26 euro arriva ora a 24,72 euro circa.

Come individuare in pochi passaggi l’offerta perfetta per le nostre necessità

Prima di cambiare compagnia è opportuno leggere sempre con attenzione le condizioni dell'offerta.

