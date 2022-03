Trucchi GTA 5 per Armi e salute: i migliori

Trucchi GTA 5 per Armi e salute. Nel post odierno vedremo insieme l’elenco completo di quelli che a nostro avviso sono considerati i migliori trucchi di GTA 5.

Pronti cari lettori a scoprirli insieme? Il consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di prendervi un po’ di tempo libero e continuare la lettura di questo post.

GTA 5: i migliori trucchi per tutte le console di salute e armi

Nonostante siano passati anni GTA 5 ancora ad oggi continua senza rivali ad intrattenere in tutto il mondo milioni e milioni di videogiocatori. L’offline è sempre piaciuto per questo ci troviamo di fronte ad uno dei giochi più acquistati della storia.

Detto questo, se non amante tanto fare le missioni e ripeterle all’infinito potete in tutta tranquillità fare affidamento ai tantissimi trucchi che esistono per GTA 5. Il tutto andrà e non di poco a semplificare la vostra esperienza di gioco. Andiamo quindi a vedere la lista completa dei codici del gioco:

Trucco Immortalità (Durata 5 minuti) : Codice Cellulare: : 1-999-724-6545537 Comando Console (PC): Painkiller PS4 & PS3: Destra, Croce, Destra, Sinistra, Destra, R1, Destra, Sinistra, Croce, Triangolo. Xbox 360 / Xbox One: Destra, A, Destra, Sinistra, Destra, RB, Destra, Sinistra, A.

(Durata 5 minuti) Trucco Super salto: Codice Cellulare: : 1-999-467-86-48 PS4 & PS3: Sinistra, Sinistra, Triangolo, Triangolo, Destra, Destra, Sinistra, Destra, Quadrato, R1, R2 Xbox 360 / Xbox One: Sinistra, Sinistra, Y, Y, Destra, Destra, Sinistra, Destra, X, RB, R Comando Console (PC): HOPTOIT

Trucco Sblocca tutte le armi: Codice Cellulare: 1-999-866-587 PS4 & PS3: Triangolo, R2, Sinistra, L1, Croce, Destra, Triangolo, Giù, Quadrato, L1, L1, L1 Xbox 360 / Xbox One: Y, RT, Sinistra, LB, A, Destra, Y, Giù, X, LB, LB, LB Comando Console (PC): TOOLUP

Trucco Salute e armatura al massimo: Codice Cellulare: 1-999-887-853 PS4 & PS3: Cerchio, L1, Triangolo, R2, Croce, Quadrato, Cerchio, Destra, Quadrato, L1, L1, L1 Xbox 360 / Xbox One: B, LB, Y, RT, A, X, B, Destra, X, LB, LB, LB Comando Console (PC): TURTLE

Trucco Caricamento abilità speciale: Codice Cellulare: 1-999-769-3787 PS4 & PS3: Croce, Croce, Quadrato, R1, L1, Croce, Destra, Sinistra, Croce Xbox 360 / Xbox One: A, A, X, RB, LB, A, Destra, Sinistra, A Comando Console (PC): POWERUP

Trucco Aumentare Stelle Ricercato: Codice Cellulare: 1-999-384-48483 PS4 & PS3: R1, R1, O, R2, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra Xbox 360 / Xbox One: RB, RB, B, RT, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra Comando Console (PC): FUGITIVE

Trucco Diminuire Stelle Ricercato: Codice Cellulare: 1-999-5299-3787 PS4 & PS3: R1, R1, Cerchio, R2, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra Xbox 360 / Xbox One: RB, RB, B, RT, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistr Comando Console (PC): LAWYERUP

Trucco Caduta libera: Codice Cellulare: : 1-999-759-3255 PS4 & PS3: L1, L2, R1, R2, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, L1, L2, R1, R2, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra Xbox 360/ Xbox One: LB, LT, RB, RT, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, LB, LT, RB, RT, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra Comando Console (PC): : SKYFALL

Trucco Asfalto ghiacciato: Codice Cellulare: 1-999-766-9329 PS4 & PS3: Triangolo, R1, R1, Sinistra, R1, L1, R2, L1 Xbox 360 / Xbox One: Y, RB, RB, Sinistra, RB, LB, RT, LB Comando Console (PC): SnowDay

Trucco Correre velocemente: Codice Cellulare: 1-999-228-2463 PS4 & PS3: Triangolo, Sinistra, Destra, Destra, L2, L1, Quadrato Xbox 360 / Xbox One: Y, Sinistra, Destra, Destra, LT, LB, X Comando Console (PC): catchme

Trucco Nuotare velocemente: Codice Cellulare: 1-999-468-44557 PS4 & PS3: Sinistra, Sinistra, L1, Destra, Destra, R2, Sinistra, L2, Destra Xbox 360 / Xbox One: Sinistra, Sinistra, LB, Destra, Destra, RT, Sinistra, LT, Destra Comando Console (PC): GOTGILLS

Trucco Ubriachezza Istantanea: Codice Cellulare: 1-999-547867 PS4 & PS3: Triangolo, Destra, Destra, Sinistra, Destra, Quadrato, Cerchio, Sinistra Xbox 360 / Xbox One: Y, Destra, Destra, Sinistra, Destra, X, B, Sinistra Comando Console (PC): LIQUOR

Trucco Mira in slow motion: Codice Cellulare: 1-999-332-3393 PS4 & PS3: quadrato, L2, R1, Triangolo, Sinistra, Quadrato, L2, Destra, Croce Xbox 360 / Xbox One: X, LT, RB, Y, Sinistra, X, LT, Destra, A Comando Console (PC): Deadeye



Potrebbe interessarti anche:

(Visitatori Attuali 4, 1 visite giornaliere)