Come si fa la PayPal e quanto costa? Oggi una volta per tutte cercheremo di dare risposta a questa domanda ad oggi sempre più menzionata da un pubblico giovane e adulto. Se siete anche voi curiosi di saperne di più accomodatevi a casa e leggete con la massima attenzione quanto fra poco riporteremo qui sotto. Pronti ad iniziare?

Paypal: quanto costa e come si fa

Essere in possesso di un conto Paypal è completamente gratis: non è infatti previsto alcun costo da sostenere per quanto riguarda la sua apertura o invio o ricezione di denaro dal saldo dedicato non è prevista dunque alcuna commissione. Per creare un conto Paypal basta invece semplicemente accedere al sito ufficiale compilando correttamente ogni info che viene richiesta.

Come collegare il mio conto bancario a PayPal?

Una volta creato il proprio account Paypal come si collega il proprio conto bancario? Cerchiamo di scoprirlo insieme. Ovviamente dovete fare l’accesso al sito e una volta fatto l’accesso in maniera corretta tappare sulla dicitura wallet situata esattamente nella parte alta della pagina. Ora bisogna tappare sulla voce collega un conto bancario e seguire step per step le istruzioni riportate nella pagina per poter a tutti gli effetti aggiungere un conto bancario. Facile vero?

Quanti soldi si possono mettere su PayPal?

Altra domanda alla quale è importante dare risposta è la seguente: quanto denaro si può mettere su Paypal? L’importo minimo di ricarica ammonta a 10. L’importo massimo invece in contanti è di 990 euro, 500 euro se si parla di PagoBancomat: 2500 euro con bonifico. Per quanto riguarda l’importo massimo da ricaricare trasferibile siamo sui 2500 euro al giorno. Importo massimo che può essere accreditato per le vincite di gioco sul web – 4999 euro.

Conclusioni

Abbiamo visto un po’ cos’è Paypal, quanti soldi si possono avere ecc…. Se qualcosa non vi è chiaro o avete domande non perdete tempo e scriveteci qui sotto. Alla prossima,

Consigliamo anche il seguente tutorial: Cosa non si può fare con la Postepay Evolution?

(Visitatori Attuali 13, 1 visite giornaliere)