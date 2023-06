Nella guida di oggi cercheremo di rispondere ad una domanda sempre più richiesta, ovvero: come resettare un modem wind. Sappiate fin dall’inizio che il procedimento da seguire è molto facile dunque non allarmatevi prima del tempo.

Per fare in modo che non abbiate alcun problema il consiglio che vi diamo è quello di prendervi un po’ di tempo libero e leggere con attenzione ogni riga che fra poco riporteremo qui sotto. Pronti lettori di Blogiko?

Modem Wind: come ripristinarlo

Resettare un modem Wind richiede pochissimo tempo. Sul retro dello stesso modem che viene dato dal gestore in comodato d’uso trovate l’apposito pulsante reset, tappateci sopra per un paio di secondi fino a quando non cominciano a lampeggiare i LED. Non dovrete assolutamente riconfigurare i parametri di connessione ADSL – Fibra o ripetere le fastidiose procedure di registrazione che vengono richieste all’inizio.

Cosa succede se resetto il modem Wind?

Niente di grave…. Nello specifico verranno eliminati tutti quanti i parametri che avete provveduto a regolare in maniera manuale, parliamo logicamente di porte o nomi-password delle reti senza alcun filo; dopo aver resettato il modem, potrete ugualmente collegarvi ad esso agendo attraverso la modalità WI-FI, utilizzando – almeno per la primissima volta – le info che trovate presenti sul retro dell’apparecchio.

Conclusioni

Come avete constatato voi stesso ripristinare un modem WIND è un gioco da ragazzi. Qualora non vi sia chiaro qualche passaggio o avete domande siamo qui per aiutarvi. Contattateci tranquillamente lasciando un messaggio qui sotto.

