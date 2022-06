Come imparare il tedesco da casa

Studiare il tedesco da zero non è impossibile, basta perseveranza ed è importante sapere che l’apprendimento si basa sulla costanza per raggiungere gli obiettivi. In questa guida spieghiamo come imparare il tedesco con semplici consigli pratici.

I consigli migliori per imparare il tedesco facilmente

Prima di tutto è importante evitare le distrazioni. Questo perché è sempre meglio scegliere un posto tranquillo dove non sarai disturbato e occorre procurarsi prima il materiale necessario per iniziare.

Anche decidere una scaletta di studio è molto importante, stabilendo obiettivi e tempi per raggiungerli, e vanno rispettati, senza dimenticare di indicare quando fermarsi.

Altra cosa da fare molto utile è trovarsi dei compagni per studiare la lingua tedesca, lavorando con dizionari e materiale di riferimento.

Un consiglio utile è anche conversare in tedesco, questo serve per migliorare la fluidità orale nelle situazioni della vita quotidiana. Quindi è bene provare a ripetere dialoghi e testi usati, formulare delle frasi e aggiungerle ad una conversazione con i termini nuovi che si stanno imparando ogni giorno.

Inoltre, per migliorare le capacità di lettura si deve provare a vedere il testo in generale, individuando le parole chiave e identificando il tema principale del testo.

Sempre bene prestare attenzione alla struttura in relazione al contenuto, identificare personaggi, cose, eventi, contesto, così da tenere a mente sempre termini nuovi.

Per migliorare le capacità di scrittura, invece, è consigliabile determinare l’argomento su cui scrivere, raccogliere informazioni sull’argomento, organizzare il testo usando una mappa concettuale. Così si vanno a formare frasi e, quando avrete finito, rivedete il testo più di una volta.

Cosa evitare nei primi periodi di apprendimento

La grammatica tedesca non è facile da imparare. Per questo, un altro consiglio utile è mettere semplicemente da parte la grammatica tedesca, sicuramente per il primo mese di studio. È importante mantenersi concentrati sulle frase essenziali, imparandole nel modo più semplice e utile. Solo dopo svariate settimane e mesi di apprendimento, potete cominciare a interessarvi alla grammatica.

Leggere il giornale online in tedesco

Altra metodologia per imparare il tedesco è leggere il giornale online in tedesco, questo per individuare velocemente le frasi di uso comune nella lingua. È consigliabile leggere i giornali nazionali per evitare di cadere in argomenti complessi. Bild è uno dei giornali che sono più letti in tutta la Germania, se non sapete come pronunciare una frase potete utilizzare traduttori online per ascoltare la pronuncia.

Ripassare quotidianamente il tedesco

Studiare un po’ il tedesco ogni giorno e rivedere tutto quello imparato è utile. Il consiglio è quello di ripassare il tedesco tra i 10 e ei 15 minuti al giorno. Questo tempo di revisione non è eccessivamente lungo, ma è sufficiente per integrare correttamente la lingua nella propria memoria.

Immersione linguistica per imparare il tedesco

Vivere un’immersione linguistica in tedesco è il modo migliore per impararlo. Il tedesco, come qualsiasi altra lingua, richiede un apprendimento continuo, non è facile come tante altre lingue e, difatti, un ottimo metodo di studio si basa su esperienze linguistiche all’estero.

Suggerimenti per apprendere velocemente il tedesco

Questi sono dei metodi utili per imparare e perfezionare le proprie abilità linguistiche:

Vedere serie tv per imparare a pronunciare e ad ascoltare il tedesco; Leggere libri in tedesco online; Ascoltare podcast per imparare il tedesco; Conversare in tedesco online; Imparare ogni giorno 15 parole gergali.

Questi sono tutti consigli e suggerimenti per imparare il tedesco, oltre che a seguire i classici corsi disponibili online e di persona. Dopo aver messo in pratica tutti questi consigli, vi ritroverete a parlare la lingua tedesca che, all’apparenza, risultava piuttosto difficile da imparare.

