Come eliminare una pagina Facebook? E’ veramente difficile come sembra? Quali sono gli step che serve seguire per riuscirci? Cerchiamo di capirne di più su questo delicato argomento. Pronti cari lettori?

Il consiglio che vi diamo è quello di prendervi un po’ di tempo libero cosi da non perdervi neanche un passaggio.

Diversamente da quanti pensano rimuovere una pagina Facebook non è cosi tanto complicato come sembra. Basta seguire degli appositi step e il gioco è fatto. Il primo passaggio consiste nel virare la propria attenzione sul menu’ principale dell’app. Da qui selezionare la pagina che si ha realmente intenzione di rimuovere puntando sulla dicitura riquadro pagine. Premere sull’icona con tre puntini e selezionare modifica impostazioni. Proseguendo tappare su seleziona generali e premere la voce vuoi elimina la pagina? Date la conferma premendo su elimina la pagina.

Come avete constatato voi stesso la rimozione di una pagina Facebook non è un processo assolutamente complicato. Tutto può essere tranquillamente eseguito anche da coloro che nel mondo tecnologico hanno pochissima esperienza.

Come si fa a togliersi Come amministratore di una pagina?

Qualora invece non siate più interessati ad amministrare una pagina come si fa ad eliminarsi? Anche in questi casi i passaggi da mettere in atto sono semplicissimi.

Dovete fare accesso alla vostra pagina e tappare di seguito la voce impostazioni pagina situata in basso sulla sinistra. A questo punto tappate su ruoli della pagina nella colonna verso sinistra. Tappate sulla dicitura modifica vicino alla persona che avete intenzione di eliminare, dunque tappate su rimuovi e cliccate su Conferma.

Se invece volete assegnare l’amministrazione di una pagina Facebook a qualche altra persona perché il tempo a vostra disposizione scarseggia per seguirla, dovete seguire questi step: Fate in primis accesso alla vostra pagina e successivamente selezionate impostazioni in alto nella pagina. Ora selezionate ruoli della pagina nella colonna verso sinistra. Scrivete correttamente un indirizzo mail valido nella casella o nome e selezionate la persona desiderata dalla lista che appare. Selezionate editor e scegliere un ruolo dal piccolo menu’ a discesa visualizzato.

Altra domanda che spesso e volentieri si sente dire in giro è la seguente: quanti amministratori possono esserci su una pagina Facebook? Cerchiamo una volta di tutte di dare la risposta cosi che non abbiate più alcun dubbio a riguardo.

Per poter gestire i ruoli della vostra pagina Facebook, dovete ovviamente essere un amministratore se no non potete far niente di niente. Non c’è tuttavia alcun limite al numero di persone che possono avere un ruolo in una pagina Facebook.

Conclusioni

La guida cari lettori di Blogiko termina qui. Come visto rimuovere una pagina dal social di Mark Zuckerberg è veramente un gioco da ragazzi per chiunque. Qualora leggendo il post si presentino problemi o sorgano domande da fare non esitate a scriverci lasciando un messaggio qui sotto.

Consigliamo anche la lettura di quest’altro tutorial che potrebbe tornarvi molto utile: Come nascondere una pagina su Facebook

(Visitatori Attuali 12, 3 visite giornaliere)