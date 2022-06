Uno dei dubbi che maggiormente affliggono la mente degli amanti di tecnologia è il seguente: come scaricare e installare un app sul PC? E’ veramente possibile? La risposta è si. Ora passo per passo vi spiegheremo noi come si fa.

Il tutto è molto facile e intuitivo e può essere in tutta tranquillità seguito anche da chi nel mondo tecnologico ha poca esperienza. Pronti cari lettori a saperne di più?

Scaricare e installare un applicazione sul computer: ecco come fare

Il tutto come già accennato è semplicissimo. Il metodo più facile per riuscirci è presente nei computer stesso. Non si deve far altro che passare al tasto start e dunque successivamente fare affidamento alla lista delle app presenti andando cosi a selezionare quella che prende il nome di Microsoft Store. Da qui in poi bisogna visitare la scheda chiamata App o Giochi in Microsoft Store. Per poter vedere più categorie insieme, selezionate Mostra tutto al termine della riga. Infine selezionate l’app o il videogioco che avete intenzione di scaricare, dunque selezionate la voce ottieni e il gioco è fatto.

Come installare Google Play Store su PC?

Siete abituati da anni ad utilizzare il famoso Play Store di Google e non sapete come averlo sul vostro computer? Nessun problema, anche in questo caso tutto è possibile. Installare Google Play Store su PC si può grazie alla tecnologia che in questi anni ha fatto sicuramente passi da gigante.

Per installare il Play Store sul vostro computer vi basterà fare affidamento ad un’apposita applicazione. Il primo step consiste nel virare l’attenzione sul sito chiamato BlueStacks.com e scaricare il file exe dell’app. Per poter effettuare il download di app o giochi Android su computer è domandato tassativamente l’accesso al proprio account Google.

Quanti di voi erano a conoscenza di questa interessantissima applicazione? Come vi siete trovati?

Come installare Android su PC fisso?

Non potete fare a meno di avere a portata di mano il sistema operativo Android per questo volete installarlo anche sul vostro computer fisso? Perfetto, potete fare anche questo. Per poter a tutti gli effetti utilizzare Android su computer non serve essere in possesso di una vera installazione. Si può fare affidamento ad un classico emulatore di Android, un software che va a creare un ambiente software perfetto, esistono tantissimi emulatori degni da poter provare. Facendo una ricerca sul web fin da subito appare un elenco completo con tanto di spiegazioni nel dettaglio.

Quale Android per PC?

Quale sistema operativo Android utilizzare sul proprio computer in modo da non avere il minimo problema? Da poco è uscito un nuovo sistema che prende il nome di PrimeOS che è stato del tutto ottimizzato ed è basato su Android X86 compatibile ora su un PC e ben utilizzabile, sia su Mac che Windows.

Conclusioni

Come avete constatato voi stesso scaricare e installare un app su computer è un gioco da ragazzi per chiunque. Logicamente come vi diciamo sempre se avete dubbi o domande da fare siamo a vostra completa disposizione per darvi una mano. Scriveteci lasciando un messaggio qui sotto.

