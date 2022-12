Come disattivare segreteria wind? E’ questo che si domandano ad oggi moltissime persone che hanno deciso di affidarsi una volta per tutte al gestore Wind-Tre. Se anche voi volete per davvero scoprire come fare vi consigliamo vivamente di continuare la lettura di questa guida. Pronti cari lettori?

Segreteria Wind: come disattivarla su Android

In primis nelle prossime righe vedremo step per step come si disattiva la segreteria Wind su dispositivi dotati del sistema operativo Android. Il primo passo da seguire consiste nel fare accesso alla schermata delle telefonate e tappare in alto nell’apposito menu’ riconoscibile dai tre punti posti in verticale.

Da qui optare per la dicitura menu’ opzioni chiamate. Proseguendo disabilitare tutte quante le voci o solo quelle che vi interessano maggiormente.

Qualora non vogliate seguire tutta questa procedura, magari un po’ troppo per i meno esperti di tecnologia, se volete disabilitare la segreteria di Wind dalla tastiera del proprio telefono basta digitare il seguente codice ##004# e premere invio.

Come togliere segreteria Wind su iPhone?

Dopo aver visto passo per passo come eliminare la segreteria Wind su Android ora vediamo quelli che sono i passaggi per eliminarla su iPhone. Il codice ##62# consente di disabilitare la segreteria telefonica quando il proprio dispositivo Apple risulta essere non raggiungibile o spento. ##61# consente invece di disabilitare la segreteria Wind su iPhone quando non si risponde alle telefonate che si ricevono.

Quanto costa ascoltare la segreteria Wind?

Perché alla fin dei conti in molti consigliano di disattivare la segreteria Wind sul proprio dispositivo? Sicuramente non tutti sono a conoscenza che in un secondo momento per ascoltare la segreteria bisogna pagare. Ma a quanto ammonta il costo? Scopriamolo insieme nelle prossime righe….

Tutti i messaggi che non vengono ascoltati presenti nella segreteria sono disponibili per una settimana mentre quelli che sono già stati ascoltati e salvati per 3 giorni, fino ad un massimo di 10. La segreteria telefonica è tuttavia già attiva su ogni carta SIM. Il prezzo del servizio, tenetelo bene a mente, dal proprio dispositivo in Italia è di 12,40 centesimi a telefonata.

Conclusioni

Come avete constatato voi stesso procedere alla disattivazione o attivazione della segreteria Wind-Tre è un processo facile e immediato. Ovviamente come tutte le cose se qualcosa non vi è chiara o avete domande da fare non esitate a contattarci lasciando un messaggio qui sotto cosi da essere risposti il prima possibile.

