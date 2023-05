Come configurare PlayStation 5? Vi state da giorni domandando tutto questo perché state per acquistare la nuova console di Sony? Benissimo oggi per vostra fortuna siete capitati nel sito giusto. A seguire vi spiegheremo noi tutto ciò che c’è da sapere a riguardo grazie a dei semplici e veloci passaggi. Pronti lettori di Blogiko? Accomodatevi sul divano cosi da non perdervi alcun passaggio.

Playstation 5: come configurare la console di Sony

Settare perfettamente la nuova Play 5 è un gioco da ragazzi per tutti. Iniziare a usare la console è semplice e immediato anche per chi di tecnologia ha poca esperienza. il primo passo da mettere in atto consiste nel collegare in maniera corretta la base. Successivamente serve per logica procedere al collegamento di uno schermo e connettere la console a Internet – scelta consigliata -. A questo punto il primo passaggio consigliato è quello di procedere all’aggiornamento del software di sistema e connettere il tutto al servizio PSN. Passare i dati della console PS4 – ovviamente se avete in precedenza questo tipo di console -. A questo punto acquistare e riprodurre il videogioco di proprio interesse. Iniziare a giocare in locale o online in base alle proprie preferenze e il gioco è fatto.

Perché la PlayStation 5 non si connette a Internet?

Qualora abbiate configurato per bene la console e non si collega a Internet quale può essere il problema? Cerchiamo di capirne di più. Se la Play 5 non si connette il consiglio è quello di configurare di nuovo le impostazioni di rete. Se usate una connessione WI-FI, controllate con cura la posizione di installazione, ad esempio avvicinate la console al modem o eliminate se potete eventuali ostacoli che potrebbero in un modo o l’altro bloccare la connessione fra i dispositivi. Infine provate anche spegnere il modem e il router e aspettate almeno 10 minuti, prima di riavviare il tutto.

Cosa fare quando la PlayStation non si connette a PlayStation Network?

Cosa fare quando la PlayStation non si connette a PlayStation Network? Questo può essere un altro problema che si può presentare spesso e volentieri. In questi casi ciò che si può fare per arginare il problema è quello di andare in impostazioni, rete, verifica connessione Internet e controllare lo stato della rete. A questo punto riprovate a connettervi alla rete per vedere se tutto è tornato alla normalità. Se l’errore continua ad essere presente, la rete potrebbe essere instabile.

Conclusioni

La guida finisce qui. Se avete qualche dubbio o domande scriveteci qui sotto cosi da potervi aiutare.

Consigliamo anche di leggere il seguente tutorial sempre a tema Play 5: Cosa succede se non rinnovo PlayStation Plus?

(Visitatori Attuali 16, 1 visite giornaliere)