Netflix è diventato un gigante dello streaming, offrendo una vasta libreria di film e programmi TV. Ma se sei un amante della qualità dell’immagine, ti sarai chiesto come impostare il 4K su Netflix per goderti una risoluzione ultra alta.

In questo articolo, esploreremo i passaggi per ottenere la migliore qualità video possibile sul tuo servizio di streaming preferito. Scoprirai come attivare il 4K su Netflix e come assicurarti che il tuo sistema sia pronto per questo salto nella nitidezza.

Come impostare il 4K su Netflix

Verifica dei requisiti

Prima di immergerti nel 4K, è essenziale verificare se hai tutto ciò di cui hai bisogno. Ecco cosa serve:

Abbonamento Premium Netflix: Assicurati di avere un abbonamento Premium, poiché solo questo livello offre la possibilità di streaming in 4K.

Una TV 4K compatibile: La tua TV deve essere in grado di supportare la risoluzione 4K (3840×2160 pixel). Molte TV moderne sono 4K-ready, ma verifica le specifiche del tuo modello per essere sicuro.

Una connessione Internet ad alta velocità: Il 4K richiede molta larghezza di banda. Assicurati di avere una connessione Internet stabile e veloce per evitare buffering durante lo streaming.

Impostazioni dell’account Netflix

Ora che hai i requisiti hardware, ecco come impostare il 4K sul tuo account Netflix:

Accedi al tuo account Netflix.

Clicca sull’icona del tuo profilo nell’angolo in alto a destra.

Seleziona “Account”.

Scorri verso il basso fino a “Piano e fatturazione” e fai clic su “Cambia piano”.

Scegli l’opzione “Piano Premium (4 schermi + Ultra HD)”.

Conferma la modifica selezionando “Continua”.

Segui le istruzioni per completare il processo di aggiornamento del tuo piano.

Configurazione della TV

Ora che hai il piano Premium, è tempo di configurare la tua TV per il 4K:

Accendi la TV e assicurati che sia connessa a Internet.

Utilizza il telecomando per accedere al menu delle impostazioni.

Cerca l’opzione “Risoluzione” o “Formato video” nelle impostazioni della TV.

Seleziona “4K Ultra HD” come risoluzione desiderata.

Salva le modifiche e riavvia la TV se richiesto.

Scelta del contenuto 4K

Una volta impostato tutto, è il momento di trovare contenuti in 4K su Netflix. Puoi farlo in due modi:

Naviga attraverso le categorie “Ultra HD 4K” o “Originals 4K” per trovare contenuti in alta risoluzione.

Cerca il titolo specifico che desideri guardare e controlla se è disponibile in 4K. Troverai l’etichetta “Ultra HD 4K” nella descrizione del titolo.

Verifica della qualità

Per essere sicuro di guardare effettivamente in 4K, segui questi passaggi:

Durante la riproduzione, tocca il pulsante “Info” sul telecomando della tua TV o sullo schermo.

Controlla la risoluzione visualizzata. Dovresti vedere “3840×2160” o “4K UHD”.

Conclusioni

Ora sai come impostare il 4K su Netflix e goderti una qualità video straordinaria. Ricorda di avere un abbonamento Premium, una TV 4K compatibile e una connessione Internet veloce. Una volta configurato tutto, puoi immergerti in un mondo di dettagli cristallini e colori vividi mentre guardi i tuoi film e programmi TV preferiti su Netflix. Non c’è niente di meglio che portare l’esperienza cinematografica direttamente nella tua casa. Buona visione!

