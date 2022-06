Come disattivare windows defender su Windows 11? E’ questo che ad oggi si domandano tantissime persone. Il tutto sappiate che è abbastanza semplice e ora vedremo insieme step per step come fare.

Pronti cari lettori di Blogiko a saperne di più su questo delicato argomento?

Il consiglio che vi diamo è quello di prendervi un po’ del vostro tempo libero e leggere con la massima attenzione quanto ora riporteremo a seguire.

Windows Defender su Windows 11: ecco come disattivarlo

Contrariamente a quanti pensano procedere alla disattivazione di Windows Defender su Windows 11 è un gioco da ragazzi. I passaggi da seguire sono talmente facili che possono essere tranquillamente messi in atto anche da chi nel mondo tecnologico è poco esperto.

Detto questo, per disattivare su Windows 11 Windows Defender bisogna prima di tutto selezionare Start e digitare successivamente il termine sicurezza di Windows cosi da cercare rapidamente l’applicazione. A questo punto bisogna optare per sicurezza d Windows app dai risultati che appaiono, passare di seguito a Protezione da virus e minacce e in impostazioni protezione e virus optare per la dicitura gestisci impostazioni. Imposta protezione in tempo reale sulla voce disattivato.

Come avete visto gli step da seguire sono di una semplicità unica.

Come Disattivare Windows Defender da Cmd?

Qualora invece si voglia procedere alla disattivazione di Windows Defender da CMD come si deve fare? Anche in questo caso è tutto molto facile e intuitivo. Avviate il Promp de comandi scrivendo da Start, la voce CMD per poi di seguito fare un tap con il pulsante destro del mouse su cmd.exe, evidenziando nei vari risultati di ricerca, e premere nel menu’ che appare sulla voce esegui come amministratore. Scrivete i comandi sc stop windefend e sc delete windefend per bloccare o eliminare il servizio.

Come Disattivare Windows Defender firewall?

Il Firewall di Windows Defender vi blocca qualche programma in particolare e non sapete minimamente con disattivarlo? Nessun problema ora vedremo insieme come fare.

Il primo passo che dovete fare consiste nel selezionare start, dunque aprite le impostazioni. Selezionate un profilo rete: rete privato, pubblica o di dominio. In Microsoft Defender Firewall, abilitate l’impostazione On. Per disabilitare l’impostazione, basta mettere il tutto su Off.

Come verificare la versione di Windows Defender?

Controllare se si possiede l’ultima versione di Windows Defender è molto importante per svariati motivi. Per riuscirci dovete aprire l’applicazione Microsoft Defender Security Center, selezionare l’icona impostazioni e dunque di seguito selezionare informazioni su. Il numero completo della versione di Windows Defender lo trovate in Versione client antimalware.

Quanto è sicuro Windows Defender?

Più volte la nota organizzazione AV-Comparatives ha svolto dei test di sicurezza che riguardano Windows Defender. Quanto è sicuro dunque? L’antivirus ad ogni test effettuato ad oggi ha svolto ottimi lavori, bloccando circa il 99,6% di minacce il che non è poco.

Conclusioni

Il tutorial termina qui. Se avete qualche dubbio o domanda da porre siamo qui a vostra completa disposizione. Scriveteci lascando un commento qui sotto.

