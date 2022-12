Una delle tante domande che ad oggi si sentono in circolazione è la seguente: come funziona la Sky Glass? Se anche voi state cercando di capirlo da tempo e siete fortemente interessati all’argomento oggi per vostra fortuna siete capitati nel sito giusto.

A seguite vi spiegheremo noi come fare passo per passo. Pronti a saperne di più su questo delicato argomento?

Sky Glass: come funziona il servizio?

Entrando nello specifico, per chi ad oggi non ne avesse mai sentito parlare Sky Glass non è altro che la prima TV in circolazione certificata CarbonNeutral da Climate Impact Partners. Consente, in poche parole, di risparmiare gran lunga energia incorporando 3 prodotti in uno, ovvero: soundbar, decoder e TV, va in standby in maniera del tutto automatica se non si usa e ottimizza efficacemente il livello di luminosità del display in base alla luce presente nella camera. Fantastico vero?

Quanto costa Sky Glass TV?

Alla domanda fatidica di quanto costa Sky Glass TV rispondiamo dipende… A seguire solo per voi abbiamo selezionato i prezzi corretti dei tre modelli attualmente in commercio, disponibili negli appositi spazi Sky oltre i più importanti punti vendita che possono essere Unieuro, MediaWorld, Trony e Euronics: 65 pollici costo 1293 euro – 23,90 euro mensili con rate minime da 48 -; 995 euro – 17,90 euro al mese anche qui con rate minime da 48 -; 697 euro – 11,90 euro mensili con rate da 48 -.

Come si paga Sky Glass?

Come pagare una volta che si ha Sky Glass? Attualmente i metodi di pagamento accettati sono i seguenti: carta di debito o prepagata, carta di credito che potete in tutta tranquillità utilizzare per quanto concerne la quota di anticipo o se optate per il pagamento in una sola soluzione addebito su carta di credito o conto corrente bancario, per i prezzi citati sopra.

Chi chiamare per Sky Glass?

Qualora ci siano dei problemi con Sky Glass a chi può bisogna rivolgersi? O meglio qual’è il numero che bisogna chiamare? Ecco tutti i dettagli a riguardo: per mettersi in contatto con un qualunque operatore è valido il numero verde 800 918 918 e se si effettua la telefonata dall’estero, il numero da chiamare è il seguente: 02 82720170.

Conclusioni

Il post termina qui. Quanti di voi eventualmente hanno già Sky Glass? Ancora non vi è chiaro il funzionamento? Qualsiasi sia il vostro dubbio o se avete domande da fare non esitate a scriverci qui sotto cosi da essere risposti e aiutati il prima possibile.

