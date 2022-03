Come cancellare sito WordPress? Il tutto è abbastanza semplice ci troviamo di fronte ad uno step che può tranquillamente essere eseguito anche da coloro che nel settore della tecnologia hanno pochissima esperienza. Fatta questa premessa, vediamo quindi insieme come poter una volta per tutte eliminare un sito o blog progettato con il CMS WP. Pronti cari lettori?

Rimuovere un sito realizzato in WordPress: ecco come fare

Se dopo aver progettato con cura il vostro sito o blog vi siete resi conto che qualcosa non è andata come da previsioni potete sempre crearne un altro e ripartire da zero. Vediamo gli step che ci sono da seguire per eliminare un sito in WP:

Il primo passo che dovete mettere in atto consiste nel virare la vostra attenzione alla voce sezione impostazioni di WordPress.com;

A questo punto dovete scorrere la pagina verso il basso, tappare sulla dicitura Elimina il tuo sito del tutto e, nella pagina nuova che si apre, cliccare sul tasto cancella sito e il gioco è fatto.

Come avete constatato voi stesso rimuovere definitivamente un sito o blog WordPress è molto facile. Ovviamente per qualsiasi dubbio o problema non esitate a contattarci.

Prima di salutarci, ci teniamo ad elencarvi quelli che secondo noi sono i migliori plugin da utilizzare cosi da avere un’esperienza migliore del proprio sito.

Migliori plugin WordPress da installare



Descrizione Sviluppatore Versione di WordPress Installazioni attive Prezzo Akismet Protezione da commenti spam Automattic A partire dalla versione 5.0 Più di 5 milioni Da 7,50 € al mese All In One WP Security & Firewall Suite completa per la sicurezza Tips and Tricks HQ A partire dalla versione 5.0 Più di 900.000 Gratis Antispam Bee Protezione da commenti spam pluginkollektiv A partire dalla versione 4.5 Più di 700.000 Gratis bbPress Inserimento di un forum The bbPress Contributors A partire dalla versione 5.0 Più di 200.000 Gratis Broken Link Checker Controllo di link interni ed esterni WPMU DEV A partire dalla versione 4.6 Più di 700.000 Gratis Contact Form 7 Moduli di contatto Takayuki Miyoshi A partire dalla versione 5.7 Più di 5 milioni Gratis Gravity Forms Moduli di contatto e gestione dei dati Rocketgenius A partire dalla versione 5.8 Più di 9.000 Da 59 $ iThemes Security Pro Suite per la sicurezza iThemes A partire dalla versione 5.7 Più di 1 milione Da 80 $ all’anno Loginizer Protezione dagli attacchi di forza bruta Softaculous A partire dalla versione 3.0 Più di 1 milione Gratis LuckyWP Table Of Contents Sommario LuckyWP A partire dalla versione 4.7 Più di 70.000 Gratis MemberPress Area clienti Caseproof A partire dalla versione 5.5 N.D. Da 279 $ all’anno MonsterInsights Analisi MonsterInsights, LLC A partire dalla versione 4.8 Più di 3 milioni Da 199 $ all’anno Ninja Forms Moduli di contatto Saturday Drive A partire dalla versione 5.6 Più di 20 milioni Gratis OptinMonster Kit per il marketing OptinMonster Team A partire dalla versione 4.7 Più di 1 milione Da 14 $ al mese Rank Math SEO Ottimizzazione per i motori di ricerca Rank Math A partire dalla versione 5.6 Più di 1 milione Da 129 $ all’anno Really Simple SSL Protezione SSL/TLS Really Simple Plugins A partire dalla versione 4.9 Più di 5 milioni Gratis Restrict Content Pro Paywall iThemes A partire dalla versione 3.9 Più di 10.000 Da 129 $ all’anno SearchWP Ricerca migliorata su WordPress SearchWP, LLC A partire dalla versione 5.0 Più di 30.000 Da 99 $ all’anno Slider, Gallery and Carousel by MetaSlider Gallerie e slider per le immagini MetaSlider A partire dalla versione 3.5 Più di 700.000 Gratis SEOPress Pro Suite per la SEO SEOPress A partire dalla versione 4.7 Più di 200.000 Circa 39 $ all’anno Squirrly SEO Pro Suite per la SEO Squirrly Limited A partire dalla versione 4.3 Più di 100.000 Da 29.99 $ al mese TablePress Creazione e gestione di tabelle Tobias Bäthge A partire dalla versione 5.6 Più di 800.000 Gratis Taqyeem Funzione per la valutazione TieLabs A partire dalla versione 5.2.x Più di 1.800 (acquisti) Da 29 $ The Events Calendar Calendari The Events Calendar A partire dalla versione 5.6 Più di 800.000 Da 99 $ Ultimate Member Area clienti Ultimate Member A partire dalla versione 5.0 Più di 200.000 Gratis WooCommerce Piattaforma e-commerce Automattic A partire dalla versione 5.6 Più di 5 milioni Gratis Wordfence Pro Suite per la sicurezza Defiant Inc. A partire dalla versione 3.9 Più di 1 milione Da 99 $ all’anno WP Fastest Cache Premium Strumento di caching Emre Vona A partire dalla versione 3.3 Più di 1 milione Da 49,99 $ WP Meta SEO Strumento per aggiungere metadati e collegamenti JoomUnited A partire dalla versione 4.7 Più di 20.000 Gratis WPML Sito multilingua OnTheGoSystems Limited A partire dalla versione 5.8 Più di 1 milione Da 39 $ WP Rocket Strumento di caching e lazy loading WP Rocket A partire dalla versione 5.3 Quasi 2 milioni Da 49 $ all’anno WPtouch Pro Ottimizzazione per i dispositivi mobili WPtouch A partire dalla versione 3.8 Più di 500.000 Da 79 $ all’anno W3 Total Cache Strumento di caching BoldGrid A partire dalla versione 3.8 Più di 1 milione Gratis YARPP Suggerimenti per articoli e pagine Shareaholic A partire dalla versione 3.7 Più di 100.000 Gratis Yoast SEO Free Suite per la SEO Team Yoast A partire dalla versione 5.6 Più di 5 milioni Gratis

(Visitatori Attuali 24, 1 visite giornaliere)