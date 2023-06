Chi può vedere i video postati su TikTok? Cerchiamo di scoprirlo insieme in questa nuova guida che sicuramente tornerà utile a tanti di voi. Se veramente siete interessati all’argomento vi consigliamo di prendervi un po’ di tempo libero cosi da non perdervi alcun passaggio. Pronti cari lettori di Blogiko?

TikTok: chi può visualizzare i filmati pubblicati?

Sul social del momento dove è possibile pubblicare praticamente qualsiasi video, logicamente parliamo di TikTok, potete optare se avere un profilo privato oppure pubblico in base alle proprie preferenze. Se avete un account privato, solamente coloro che approvate potranno seguirvi, visualizzare ogni filmato pubblicato, live, bio, mi piace e liste.

Quanto si guadagna con le visualizzazioni di TikTok?

Una volta pubblicato il video o più filmati su TikTok quanto si riesce a guadagnare? Stando a studi recenti, il guadagno netto di un filmato che ammonta a 1 milione di view sul social è di 40 euro. Ci troviamo di fronte alla cifra massima che attualmente è in grado di pagare l’app ai creatore per ogni video pubblicato. Però, il guadagno vero e proprio per quanto riguarda i creatore arriva dalle collaborazioni e inserzionisti pubblicitari.

Quanti follower bisogna avere per essere pagati su TikTok?

E’ di vitale importanza sapere che per guadagnare su TikTok serve avere un numero sufficiente di fan. Però, non c’è alcun numero preciso di fan che serve avere per essere pagati sulla piattaforma, ma sembra che serva avere minimo 1000 fan per essere presi in considerazione per la monetizzazione.

Quanto paga TikTok per 1000 visualizzazioni?

Per prendere parte al creator fund serve tassativamente aver raggiunto la maggiore età e avere 10.000 fan e 10.000 visite nell’ultimo mese. Anche in questa circostanza i guadagni cambiano, si parte da 1 centesimo fino a 4 ogni 1000 visualizzazioni.

Conclusioni

