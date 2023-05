Che cos’è una VPN e come si usa? Ecco tutto ciò che c’è da sapere su uno degli argomenti ad oggi più ricercati sia da un pubblico adulto che non. Se anche voi siete interessati per davvero a saperne di più vi consigliamo vivamente di prendervi un po’ di tempo libero cosi da leggere con la massima attenzione quanto fra poco riporteremo qui sotto. Pronti lettori di Blogiko?

Che cos’è una VPN e come si usa?

Per chi ad oggi non ne avesse mai sentito parlare una connessione VPN va a stabilire un collegamento sicuro fra voi che navigate e la navigazione in se’, Tramite questa tecnologia ad oggi sempre più apprezzata, tutto il traffico dati sarà diretto attraverso un apposito tunnel virtuale cifrato. Il tutto andrà al tempo stesso a nascondere il vostro indirizzo IP, rendendo ogni vostra posizione invisibile. Non male vero?

Perché creare una VPN a casa?

Altra domanda alla quale è di vitale importanza dare risposta è la seguente: perché creare una VPN a casa? Essere in possesso di una configurazione di rete locale con tanto di VPN è la miglior soluzione che esista per riuscire al 100% a proteggere la privacy e sicurezza sul vasto mondo di Internet. Non solo una VPN vi darà modo di collegarvi via Internet da qualunque parte vi troviate, ma vi consentirà anche di riuscire in tutta tranquillità a bypassare un numero elevato di restrizioni.

Quanto costa la rete VPN?

A quanto ammonta il costo di una rete VPN? Quanto bisogna sborsare al mese per avere una rete decisamente più sicura? Di solito salvo imprevisti il prezzo medio di una VPN è di circa 10 euro mensili per quanto riguarda il piano base. Tuttavia, i costi cambiano se si prende in considerazione l’opzione del piano annuale. Il prezzo medio in questi casi è di 3 al mese per un abbonamento di 2 anni. Ovviamente in circolazione esistono anche VPN gratuite ma che sicuramente non offrono gli stessi vantaggi di quelle a pagamento. La scelta in queste circostanze ricade in base alle vostre preferenze.

Come faccio a sapere se sono sotto VPN?

Come si riesce a capire se la VPN sta funzionando oppure no? Quando la VPN è correttamente funzionante, l’indirizzo IP dovrebbe far vedere la posizione del serve al quale il dispositivo che state utilizzando è collegato tramite per l’appunto alla VPN. Se invece fa vedere l’indirizzo IP reale del proprio terminale mentre si è connessi a Internet è altamente probabile che si sta avendo una perdita.

Conclusioni

Siamo giunti alla fine della guida. Abbiamo cercato di spiegarvi tutto nel dettaglio. Se avete problemi o domande non esitate a scriverci qui sotto.

