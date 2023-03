AssistiveTouch, la funzione nascosta all’interno dell’iPhone: ecco cosa puoi fare se la attivi

L’iPhone è un dispositivo versatile e ricco di funzionalità. Ma, oltre alle opzioni che sono a portata di mano degli utenti, esiste una funzione nascosta all’interno del sistema operativo di Apple che può essere molto utile per migliorare l’esperienza d’uso dell’iPhone. Si tratta della funzione “AssistiveTouch”, una soluzione di accessibilità che può essere attivata per facilitare l’interazione con il dispositivo.

Ma di cosa si tratta esattamente l’AssistiveTouch? In poche parole, questa funzione aggiunge un’icona sullo schermo dell’iPhone che permette di accedere a diverse funzionalità utili. Ad esempio, si può utilizzare AssistiveTouch per effettuare screenshot, aprire il centro di controllo, bloccare lo schermo, regolare il volume, e molte altre operazioni. Ma questo è solo l’inizio.

Una delle funzionalità più interessanti dell’AssistiveTouch è la possibilità di personalizzare i gesti. Ad esempio, se ci si accorge che una determinata operazione viene ripetuta più volte durante l’uso dell’iPhone, è possibile associare un gesto specifico a quella funzione. In questo modo, ogni volta che si effettua il gesto, l’operazione viene eseguita in automatico, senza dover cercare il comando giusto tra le varie opzioni disponibili.

L’AssistiveTouch può anche essere utilizzato per creare una mappa virtuale dei gesti preferiti. Ciò significa che, invece di dover attivare l’icona dell’AssistiveTouch ogni volta, è possibile eseguire i gesti direttamente sullo schermo, come se si stesse disegnando una mappa virtuale. Questa funzione è particolarmente utile per chi ha difficoltà motorie, poiché consente di interagire con il dispositivo senza dover premere fisicamente i pulsanti.

Ma non è tutto. L’AssistiveTouch può anche essere utilizzato per creare una combinazione di gesti che esegue più operazioni contemporaneamente. Ad esempio, è possibile associare una sequenza di gesti a una determinata azione, come aprire una specifica app o avviare una chiamata. Questa funzione è particolarmente utile per chi desidera velocizzare le operazioni quotidiane, senza dover cercare le varie opzioni ogni volta.

Inoltre, l’AssistiveTouch può essere utilizzato per attivare diverse funzionalità di accessibilità, come lo zoom, la sostituzione del colore, il controllo vocale e altro ancora. Questo rende l’iPhone più accessibile per chi ha difficoltà visive, uditive o motorie, permettendo loro di utilizzare il dispositivo con maggiore facilità.

Per attivare l’AssistiveTouch, è sufficiente seguire alcuni semplici passaggi. In primo luogo, bisogna andare su “Impostazioni”, poi su “Generali” e infine su “Accessibilità”. Qui, bisogna selezionare “AssistiveTouch” e attivare la funzione. A questo punto, comparirà un’icona sullo schermo dell’iPhone, che può essere spostata in qualsiasi posizione.

In conclusione, l’AssistiveTouch è una funzione molto utile e versatile che può essere utilizzata per personalizzare l’esperienza d’uso dell’iPhone. Con questa funzione, è possibile effettuare una vasta gamma di operazioni con un solo tocco, creare mappe virtuali dei gesti preferiti, utilizzare sequenze di gesti per eseguire più operazioni contemporaneamente e attivare funzionalità di accessibilità. Inoltre, l’AssistiveTouch è particolarmente utile per chi ha difficoltà motorie, visive o uditive, poiché consente di interagire con il dispositivo in modo più semplice e intuitivo.

