TCL, la serie 30 di Smartphone è arrivata in Italia

TCL Communication è lieta di annunciare la disponibilità dei nuovissimi smartphone Serie 30.

TCL 30 e TCL 30+ condividono un design ultrasottile, un display NXTVISION 6.7″ FHD+ AMOLED con funzionalità per la protezione degli occhi e una robusta batteria da 5010mAh. Entrambi i dispositivi godono di una smart cam tripla da 50MP, con il TCL 30+ equipaggiato anche con una fotocamera frontale grandangolare da 13MP, ricarica veloce da 18W e memoria da 128GB. Per chi cerca uno smartphone certificato AER, sia TCL 30 che TCL 30+ sono Android Enterprise Recommended verificati.

D’altro canto, TCL 30SE offre immagini spettacolari e una solida performance a un prezzo super competitivo. Dotato della tecnologia proprietaria NXTVISION, TCL 30SE permette di catturare tutti i momenti importanti con la tripla fotocamera AI da 50MP e conservarli grazie ad un ampio storage fino a 128GB. La batteria da 5000mAh regala giorni interi senza caricabatteria, mentre il design minimalista con curve raffinate offre un comfort unico al tatto.

TCL 30E è progettato per coloro che sono cresciuti sui social media e videogiocando. Con una doppia fotocamera da 50MP e 64GB di ROM, c’è ampio spazio per salvare video, foto e informazioni personali. Il display NXTVISION da 6,52 pollici HD+ Mini-notch è semplicemente brillante, fatto per coloro che non possono vivere senza lo streaming dei loro film preferiti.

DISPLAY STRAORDINARIO

IMMAGINI TRUE-TO-LIFE SU DISPLAY AMOLED ULTRA SOTTILE

Il display AMOLED FHD+ da 6.7″ montato su TCL 30 e TCL 30+ e potenziato dalla tecnologia ottimizzata NXTVISION AI rende più facile vedere i contenuti in ogni loro dettaglio con colori più vibranti, anche in condizioni di luce forte e diretta.

Le immagini hanno un contrasto e una nitidezza migliori grazie all’Image PQ Toolkit integrato, che rivela più dettagli e una transizione dei colori più fluida. Inoltre, la tecnologia Gaming Visual fornisce ottimizzazioni visive come una migliore saturazione del colore e contrasto, offrendo un livello di gioco altissimo, insieme ai doppi altoparlanti che garantiscono un’esperienza audio stereo e un suono più intenso.

L’Always on Display (AOD) permette agli utenti di visualizzare contenuti personalizzati a basso consumo energetico, ottenendo informazioni senza sbloccare il telefono. TCL 30 e TCL 30+ sono inoltre certificati TÜV Rheinland, per una maggiore cura degli occhi grazie alla riduzione della luce blu del 30% a livello hardware e ad altre modalità di protezione.

Infine, sono dotati di un design ultra-sottile di 7.74mm con doppia protezione antigraffio. Lo schermo frontale in vetro è costruito per essere resistente a ogni possibile caduta o danno, con una copertura posteriore in fibra di vetro e un sensore di impronte digitali montato lateralmente.

I fratelli minori TCL 30SE e TCL 30E puntano tutto sul display NXTVISION 6.52″ HD+ Mini-notch con un rapporto di aspetto 20:9 e schermo-corpo dell’89.1%, oltre alla tecnologia Display Enhancement, grazie alla quale risulta possibile visualizzare dettagli chiari anche sotto una fonte particolarmente luminosa con il Sunlight Display. Le immagini hanno anche miglior contrasto e nitidezza grazie alla tecnologia di miglioramento NXTVISION, che rivela più dettagli e sfumature, insieme a una barra di scorrimento extra intuitiva per passare a una luminosità più bassa in condizioni di luce fioca.

RENDI UNICO IL TUO STILE FOTOGRAFICO

SMART CAM 50MP

Il comparto fotografico dei nuovi smartphone TCL 30 Series permette di catturare tutti i momenti più importanti. Dai paesaggi, ai ritratti, ai più piccoli dettagli: niente sfugge alla smart cam da 50MP dotata di AI. TCL 30+ è inoltre equipaggiato con una fotocamera frontale grandangolare da 13MP con auto-capture, perfetta per selfie di gruppo, mentre la coppia TCL 30+ e TCL 30 è dotata di Fast Shot 1.0, che cattura il momento perfetto con meno dettagli sfocati grazie alla tecnologia integrata di rilevamento del flusso ottico.

Gli utenti potranno scatenare la loro creatività con la modalità Movie e 21:9 Video Aspect Ratio, per video in formato cinematografico: attraverso 12 diversi filtri e vari effetti artistici, la narrazione visiva risulterà più interessante e professionale.

Nel frattempo, TCL 30SE e TCL 30E presentano un comparto fotografico da 50MP AI e un obiettivo di profondità, che permette di catturare anche i dettagli più piccoli. Inoltre, con il rilevamento automatico fino a 22 scenari, l’algoritmo avanzato riconoscerà automaticamente l’ambiente che si sta riprendendo e ottimizzerà colore e illuminazione per realizzare la foto migliore, in modo intelligente.

TCL 30SE e TCL 30E regalano immagini eccellenti anche in condizioni di scarsa luminosità, grazie alla tecnologia ISOCOELL 2.0 che migliora la sensibilità alla luce e al colore. Inoltre, la tecnologia 4-in-1 Big Pixel cattura più luce, e il Double Super PD offre un autofocus più veloce e accurato rendendo ogni foto perfetta anche in ambienti bui.

Infine, grazie alla fotocamera frontale intelligente HDR da 8MP di TCL 30SE, ogni ritratto può essere catturato con straordinari dettagli, anche in condizioni di controluce, utilizzando l’algoritmo di regolazione dell’esposizione.

PERFORMANCE POTENTI

AMPIO STORAGE E BATTERIE POTENTI

Dal gioco allo streaming, i nuovi smartphone TCL offrono tecnologie premium in tutto e per tutto. TCL 30 e TCL 30E sono dotati di 64GB di memoria integrata, mentre TCL 30+ e TCL 30SE 128GB, per non rimanere mai senza spazio per le proprie foto o contenuti.

La robusta batteria da 5010mAh di TCL 30+ e TCL 30 solleva dalla preoccupazione di non avere abbastanza energia e supporta facilmente tutte le attività quotidiane. TCL 30+ è anche dotato di 18W Fast Charging per ottenere una rapida spinta di energia quando necessario. TCL 30SE e TCL 30E invece sono equipaggiati con una batteria da 5000mAh e funzione 15W Fast Charging per il modello 30SE. Tutti i telefoni sono dotati di Smart Power Saving and Charging, che ricorda in modo intelligente le abitudini di sonno dell’utente basando poi la routine di ricarica quotidiana, che viene ritardata fino a poco prima del risveglio, per migliorare fino al 16% la durata della batteria.

Per una veloce pulizia, è inoltre disponibile la funzione Intelligent Photo Cleaning per filtrare automaticamente le foto sovraesposte o le copie multiple e tutti i dispositivi sono dotati di Face Key, funzione che utilizza la biometria per mantenere il telefono al sicuro.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

TCL 30+ è disponibile a partire da € 229,90, nelle colorazioni Muse Blue e Tech Black

TCL 30 è disponibile da € 199,90, in Muse Blue e Tech Black

TCL 30SE è disponibile a € 189,90 per la versione 128GB, in Space Grey e Atlantic Blue

TCL 30E è disponibile a partire da € 159,90, in Space Grey e Atlantic Blue

