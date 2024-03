I migliori robot aspirapolvere per la tua casa

Il robot aspirapolvere è ormai indispensabile per far splendere il pavimento con zero fatica. Vediamo quali sono i migliori modelli in commercio.

Si tratta di un apparecchio che negli ultimi anni ha avuto un largo successo perché ormai le persone abbracciano tutti i nuovi apparecchi tecnologici che migliorano la vita. Un robot di questo genere lo è assolutamente perché semplifica le operazioni di pulizia del pavimento di casa, anzi possiamo dire che lavora in autonomia senza l’intervento dell’uomo.

I robot aspirapolvere

Quelli di un tempo di certo non erano tecnologici e super funzionali come quelli di adesso. Possiamo dire che i robot aspirapolvere hanno fatto tantissima strada riguardo alle caratteristiche estetiche e soprattutto alle funzioni che racchiudono in un design davvero compatto.

Ce ne sono molti in commercio e i brand fanno a gara a chi propone quello più accessoriato, con l’autonomia migliore, dalla compattezza interessante e via dicendo. Ormai è il regalo più richiesto dalle casalinghe che vogliono risparmiare il tempo che dedicano alla pulizia della casa.

D’altronde il robot aspirapolvere e lavapavimenti fa davvero tutto in autonomia e con pochi click è possibile programmarlo in modo che lavori e poi si spenga da solo al termine della pulizia. Rispetta tutto ciò che trova in casa, senza urtare pareti né arredamento, inoltre agisce in maniera ottimale su qualsiasi tipologia di pavimentazione.

Certo ci sono ancora molti che preferiscono il classico aspirapolvere e il mocio per lavate a terra, questi piccoli robot dall’iconica forma cilindrica schiacciata però, consentono precisione e velocità senza pari. Per scegliere il migliore bisogna guardare alle caratteristiche e alle funzioni integrate, come: la base di svuotamento automatico, riconoscimento dei tessuti, diversi tipi di lavaggi per rispettare ogni materiale, autonomia, ecc.

I migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti

Ci sono alcuni modelli davvero all’avanguardia e con un buon rapporto qualità/prezzo. Abbiamo a poco più di 500 euro il Proscenic Flootboot M9 con doppio panno rotante e potenza di aspirazione di 4500 pa. È in grado di riconoscere la tipologia di superficie dove agisce, come iRobot Braava Jet M6, che fra l’altro dosa con intelligenza acqua e detergente.

Leggermente più economici il Laresar L6 Nex con lunga autonomia e diversi livelli di erogazione dell’acqua, ma anche il Dreame D10s che abbina al lavaggio una buona potenza aspirante e può essere guidato con i comandi vocali Alexa e Google.

Sempre sulla fascia di prezzo che va dai 300 ai 500 euro, abbiamo Ultenic T10 Pro che esegue una mappatura della casa per potersi muovere in sicurezza. Quando non è in funzione, una luce ultravioletta disinfetta il dispositivo.

Interessante ed economico anche il Tikom G8000 Pro, con poca autonomia ma una grande potenza di aspirazione, così come è buona la capienza del serbatoio dell’acqua con 280 ml.

Lefant N3 lavora con le vibrazioni ultrasoniche per strofinare bene sullo sporco ostinato, Ultenic TS1 scansiona frontalmente l’ambiente per evitare gli urti, Xiaomi Vacuum S12 offre due movimenti differenti in base alle necessità di pulizia.

Abbiamo poi il sottilissimo Honiture G20 Pro con 7 cm di spessore per arrivare anche nei punti più difficili e il Laresar Evol3 per aspirare davvero di tutto con la grande potenza, interessante per il prezzo di circa 200 euro.

Insomma tanti modelli fra cui scegliere, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.