Pensione marzo 2024: i nuovi aumenti per i contribuenti

Si avvicina il mese di marzo e questo per i pensionati significa l’inizio del countdown per ricevere la pensione. Quale sarà l’importo?

Questa è la domanda che si fanno i contribuenti, ansiosi di sapere a quanto ammonterà il prossimo cedolino. Bisogna sapere che a marzo ci saranno delle sorprese interessanti, grazie alla riforma Irpef infatti molti pensionati vedranno un aumento, vediamo di cosa si tratta.

Pensione marzo 2024

Sono in arrivo i pagamenti della pensione del mese di marzo e in tanti si stanno già informando su quale sarà l’importo che troveranno. C’è una buona notizia ma prima di questa, ricordiamo che i contribuenti dovranno fare i conti con l’addizionale comunale e i conguagli.

Dal primo gennaio c’è stato un aggiornamento dei criteri che riguardano i redditi familiari che influenzano il termine o la riduzione degli assegni familiari, così come il governo ha messo mano ai limiti di reddito mensili per ottenere tali assegni.

Il pagamento della pensione di marzo 2024 avverrà dal primo venerdì del mese, che corrisponde effettivamente proprio al primo marzo. Come al solto sarà possibile ritirare l’importo presso gli uffici di Poste Italiane, i Postamat e le banche.

Nel cedolino ci saranno delle riduzioni in merito alle imposte fiscali, grazie alla legge di Bilancio. Inoltre, saranno presenti aumenti e arretrati delle pensioni di febbraio, calcoli basati su tabelle che definiscono le diverse fasce reddituali di coloro che percepiscono la pensione Inps. Tutti gli aggiornamenti sono spiegati nella circolare Inps del 7 febbraio scorso ma a questo punto tutti si staranno chiedendo quali sono gli importi che effettivamente riceveranno a marzo.

Aumenti sulle pensioni di marzo 2024

Per chi percepisce fino a 4 volte il minimo dell’importo, l’aumento sarà del 100%, percentuale inversamente proporzionale alla pensione: più la somma è alta, minore sarà l’aumento, fino ad arrivare al minimo di circa l’1% per chi percepisce una pensione superiore a 5.254 euro mensili.

Tali incrementi sono stati definiti dalla legge di Bilancio e sono il risultato dell’indicizzazione delle pensioni in relazione ai dati sull’inflazione. I contribuenti potranno visualizzare nei cedolini di marzo 2024 tutti i dati sulla riduzione delle imposte fiscali (cuneo) e a quanto ammontano gli arretrati.

C’è da precisare, che non per tutti la data del pagamento è fissata al primo giorno di marzo, questo vale in effetti solo per chi riceve l’accredito in banca. Negli uffici postali invece si segue l’ordine alfabetico, quindi in tale giorno potrà ritirare la pensione solo chi ha un cognome che inizia per A o B. Le lettere C e D verranno pagate il giorno seguente, dalla E alla K il 4 marzo, dalla L alla O il 5 marzo, dalla P alla R il 6 marzo e infine, dalla S alla Z il 7 marzo.

Per verificare tutte le informazioni sulla pensione di marzo, compreso lo stato di pagamento, è possibile accedere al portale dell’Inps selezionando poi la sezione “Cedolino della pensione”.