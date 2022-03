Non solo wordpress in circolazione da diversi anni a questa parte esiste anche un altro eccellente CMS ad oggi estremamente utilizzato da moltissime persone. Stiamo parlando di Joomla sempre più avanzato con moltissime funzioni tutte da provare.

Detto questo, nella nuova guida odierna vi spiegheremo passo per passo come creare un sito web con Joomla seguendo dei facilissimi step adatti anche a coloro che di tecnologia hanno poca esperienza.

Creare un sito Internet con Joomla: ecco i passaggi fondamentali da seguire

A seguire una mini lista dei passaggi che serve tassativamente seguire per progettare a tutti gli effetti il vostro blog da zero con Joomla CMS – Content Manager System sempre più utilizzato -.

Il primo passo consiste nel procedere all’installazione di un web server;

Proseguendo bisogna effettuare il download di Joomla dal sito ufficiale;

A questo punto una volta scaricato il tutto in maniera corretta procedere all’installazione di Joomla nel web server;

Se non è di vostro gradimento il tema standard cambiatelo;

Installate le componenti e plugin;

Infine caricate il vostro progetto online e il gioco è fatto.

Migliori estensioni per Joomla

Ovviamente una volta progettato il proprio sito web serve renderlo ancora più completo. Per questo la domanda che sorge spontanea è la seguente: quali estensioni scegliere? Per aiutarvi abbiamo selezionato solo per voi le migliori, quelle maggiormente utilizzate dal pubblico:

