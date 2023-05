Come attivare una carta prepagata dal tabaccaio? E’ complessa come operazione? Cerchiamo di andare a scoprirlo insieme in questa nuova guida che siamo sicuri prima o poi tornerà utile a molti di voi. Pronti dunque ad iniziare? Accomodatevi a casa cosi da non perdervi alcuno step.

Come attivare una carta prepagata dal tabaccaio?

Iniziamo subito con l’evidenziare che attivare una carta prepagata recandosi al tabacchino della propria città è un gioco da ragazzi per tutti. Ci troviamo davanti ad un processo che può tranquillamente essere eseguito anche da chi di tecnologia è poco pratico dunque niente allarmismi. Detto questo, per fare il tutto servono tassativamente il proprio documento di identità e codice fiscale che serviranno al proprietario dell’esercente per controllarne la validità e non solo. Fatta questa procedura, basterà rendere noto al tabaccaio il numero di 16 cifre della carta e l’importo che si ha intenzione di ricaricare. Facile vero?

Quanto costa l’attivazione di una carta prepagata?

A quanto ammonta il prezzo di attivazione se si parla di carta prepagata? Prima di tutto, bisogna sottolineare che tantissime carte prepagate presenti in circolazione prevedono un prezzo di attivazione questo è poco ma sicuro, una sorta di piccola garanzia delle spese per quanto riguarda l’emissione della carta fisica: di consueto tale spesa ammonta a cifre intorno ai 10 esagerando 15 euro ma ci sono anche casi più costosi.

Quale carta prepagata conviene fare?

Fra le tante carte che esistono quale fare? Dopo svariate analisi possiamo benissimo dire che fra le carte prepagate migliori con tanto iban spiccano le seguenti: PostePay Evolution di Poste Italiane, Hype, Flowe, Revolut, SuperFlash di Intesa Sanpaolo, Mooney sempre più apprezzata e Genius Card di Unicredit.

Come ottenere una carta prepagata velocemente?

Anche in questo caso i passaggi da seguire sono facili e immediati. Ottenere una carta prepagata rapidamente è facile e immediato basta semplicemente presentare all’istituto bancario i moduli di richiesta appositi – spesso si possono trovare anche via Internet – il tutto unito al codice fiscale e carta di identità. Qualche banca inoltre messe a disposizione carte prepagate anche per chi ha meno di 18 anni.

Conclusioni

Abbiamo terminato. Speriamo che il post sia stato di vostro gradimento. Come al solito continuate a seguirci per nuovi contenuti e se avete qualche dubbio o domanda scriveteci qui sotto.

