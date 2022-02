Una delle tante domande che si pongono le persone che si stanno affacciando per la prima volta al mondo dei siti online è la seguente: quanto costa fare un sito con WordPress? Se volete avere tutte le risposte e togliervi definitivamente ogni dubbio in merito il nostro invito è quello di continuare la lettura di questo post che siamo certi tornerà utile a tanti di voi. Pronti?

Sito con WordPress a quanto ammonta il costo per realizzarne uno?

Prima di tutto per chi non lo sapesse WordPress è considerato fra i migliori CMS che ci siano al mondo in quanto mette a disposizione per il cliente tutto e di più. Plugin, temi, sicurezza ecc… non manca veramente niente per progettare il proprio sito o blog dei sogni.

Detto questo, tornando a noi quanto costa fare un sito Internet se nel mestiere si è poco pratici e ci si vuole affidare ad agenzie specializzate?

Lavorando step per step con un’azienda web agency di ottima caratura, il prezzo medio che si andrebbe a spendere per progettare dettagliatamente un sito Internet in WP standard varia da un minimo di 4000 euro ad un massimo di 40.000 euro, mentre per quanto concerne la realizzazione di qualcosa di più personalizzato o creativo il prezzo base parte da 15.000 euro fino ad arrivare anche a cifre folli che si avvicinano ai 100.000 euro e oltre.

Template: quanto conta il tema in un sito?

Logicamente una volta deciso su che settore puntare sul proprio sito fattore di vitale importanza per attirare l’attenzione del pubblico è il tema. Quale scegliere fra i tanti? Per voi abbiamo preparato una lista di template completi. Ecco quali vi consigliamo:

Tema Adatto a Costo Vantaggi Hello Elementor Blog e piccoli siti web Gratuito Caricamento rapido,modificabile tramite drag-and-drop con Elementor Page Builder GeneratePress Blog, siti web, negozi online Gratuito Caricamento rapido, compatibile con diversi editor, disponibile anche in versione Premium Astra Negozi online, blog, piccoli siti web Gratuito Caricamento rapido,supporto SEO,compatibile con WooCommerce Storefront Negozi online Gratuito Sviluppato appositamente per WooCommerce,può essere abbinato a componenti aggiuntivi,template specifici per le sottopagine principali del negozio Inspiro Siti web di foto e video, negozi online Gratuito Funzione galleria,funzioni video speciali,compatibile con WooCommerce,disponibile in versione Premium ColibriWP Siti web e blog Gratuito Elementi di design e blocchi di contenuto,supporto video,page builder OceanWP Blog, siti web (anche per aziende), negozi online Gratuito Elevata flessibilità,compatibile con diversi editor,supporto SEO Kayn Siti web di artisti e media, portfolio € (una tantum) Minimalista e flessibile,elementi di design e font,supporto SEO Neubau Blog, siti web editoriali, siti web multilingue, portfolio € (una tantum) Stile da rivista,elementi di testo e foto personalizzabili,supporta siti multilingue EcoCoded Blog, siti web €€ (una tantum o annuale) Caricamento rapido,design molto flessibile,supporto SEO Foodica Foodblog, siti web di merchandising €€€ (una tantum o annuale) Supporta immagini di grande formato,design flessibile,funzione negozio integrata,segnaposto per gli annunci Eimear Negozi online €€€ (una tantum) Design versatile,compatibile con WooCommerce,accessibilità Divi Siti web, negozi online €€€ (una tantum o annuale) Drag-and-drop builder,template per le pagine e funzioni di marketing,compatibile con WooCommerce

