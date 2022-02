Quali sono i migliori template WordPress 2022 da scaricare e provare nel proprio blog? Scopriamolo insieme passo per passo in questo nuovo articolo che siam sicuri al 100% tornerà utile a molti di voi.

WordPress i migliori temi 2022 da installare assolutamente

WordPress per chi non lo sapesse ai tempi d’oggi viene considerato uno dei migliori CMS in circolazione. Il più noto in assoluto sistema di gestione dei contenuti e gran parte della sua notorietà ha a che fare con i tantissimi modelli di design differenti disponibili, chiamanti anche template o per l’appunto temi. Con un template WP potete del tutto modificare come meglio credete l’estetica del vostro blog o sito in pochi step e minuti. Ogni template WP ha un design individuale e differente. I diversi temi non solo cambiano fra loro nel design che offrono all’utente finale, ma anche nel genere di progetto Internet al quale sono adatti.

Ogni tema WordPress inoltre offre funzionalità diverse per questo scegliere quello più adatto alle proprie esigenze non è un gioco da ragazzi come tanti credono. Fatta questa doverosa premessa, scopriamo insieme l’elenco di quelli che secondo noi ad oggi sono i migliori template da non lasciarsi scappare per nessuna ragione al mondo. Pronti cari lettori a scoprire quali sono? Ecco la lista:

Tema Adatto a Costo Vantaggi Hello Elementor Blog e piccoli siti web Gratuito Caricamento rapido,modificabile tramite drag-and-drop con Elementor Page Builder GeneratePress Blog, siti web, negozi online Gratuito Caricamento rapido, compatibile con diversi editor, disponibile anche in versione Premium Astra Negozi online, blog, piccoli siti web Gratuito Caricamento rapido,supporto SEO,compatibile con WooCommerce Storefront Negozi online Gratuito Sviluppato appositamente per WooCommerce,può essere abbinato a componenti aggiuntivi,template specifici per le sottopagine principali del negozio Inspiro Siti web di foto e video, negozi online Gratuito Funzione galleria,funzioni video speciali,compatibile con WooCommerce,disponibile in versione Premium ColibriWP Siti web e blog Gratuito Elementi di design e blocchi di contenuto,supporto video,page builder OceanWP Blog, siti web (anche per aziende), negozi online Gratuito Elevata flessibilità,compatibile con diversi editor,supporto SEO Kayn Siti web di artisti e media, portfolio € (una tantum) Minimalista e flessibile,elementi di design e font,supporto SEO Neubau Blog, siti web editoriali, siti web multilingue, portfolio € (una tantum) Stile da rivista,elementi di testo e foto personalizzabili,supporta siti multilingue EcoCoded Blog, siti web €€ (una tantum o annuale) Caricamento rapido,design molto flessibile,supporto SEO Foodica Foodblog, siti web di merchandising €€€ (una tantum o annuale) Supporta immagini di grande formato,design flessibile,funzione negozio integrata,segnaposto per gli annunci Eimear Negozi online €€€ (una tantum) Design versatile,compatibile con WooCommerce,accessibilità Divi Siti web, negozi online €€€ (una tantum o annuale) Drag-and-drop builder,template per le pagine e funzioni di marketing,compatibile con WooCommerce

Conclusioni

Ovviamente c’è ne sono molto di più ma noi abbiamo cercato di racchiudere quei temi che di consueto vengono maggiormente usati dal pubblico e che sono utili.

Cosa ne pensate? C’è ne sono sia a pagamento che non. Fateci sapere la vostra lasciando un commento qui sotto cosi da avere un confronto e perché noi migliorare l’elenco con qualche altro interessante tema.

