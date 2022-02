Quali sono i migliori giovani talenti Football Manager 2022 da scoprire e utilizzare per avere un futuro più tranquillo? In questo nuovo articolo vedremo insieme passo per passo e per ruolo quali sono almeno secondo noi i migliori calciatori da dover scovare e acquistare inizialmente ad un costo basso su FM 2022.

Giovanti talenti Football Manager 2022: ecco i fuoriclasse da non lasciarsi scappare

Eventualmente per chi non ne avesse sentito parlare Football Manager 2022 è uno dei migliori giochi manageriali che ci siano in circolazione al mondo. Detto ciò, per cercare in ogni modo di vincere più coppe possibili e fare la storia, è di vitale importanza in Football Manager 2022 procedere all’acquisto di talenti giovani dal grande potenziale e abilità. Un ruolo molto importante è senz’altro quello dell’estremo difensore, reparto che conti alla mano mette a disposizione meno soluzioni rispetto a tantissimi altri ruoli.

Proseguendo, andiamo quindi a scoprire la lista dei migliori talenti del gioco dividendo come già detto il tutto per ruolo.

Portieri

Nome Club Età Valore € Maarten Vandevoordt KRC Genk 19 11 m Ivan Martinez Atletico Pamplona 19 400 k Gavin Bazunu Manchester City 19 10,5 m Andre Gomes Benfica 16 425 k Roma-Jayden Owusu-Oduro AZ Alkmaar 17 400 k

Difensori

Nome Club Età Valore € Tanguy Nianzou FC Bayern 19 22 m Wesley Fofana Leicester City 20 73 m Renan Palmeiras 19 10 m Benoit Badiashile Monaco 18 5,8 k Ethan Ampadu Chelsea 19 17,5 m

Terzini

Nome Club Età Valore € Tino Liberazione Southampton 18 40 m Calegari Fluminense 19 11 m Goncalo Esteves Sporting Lisbona 17 250 k Rodrigo Pinherio Porto 18 130 k Vanderson Germio 18 5,4 m

Nome Club Età valore € Josko Gvardiol RB Lipsia 19 40 m David De la Vibora Real Madrid 18 850 k Miguel Gutierrez Real Madrid 19 30 m Ryan Ait-Nouri Wolverhampton 20 30 m Alfonso Davies FC Bayern 20 45 m

Centrocampisti

Nome Club Età valore € Pedri Barcellona 18 69 m Florian Wirtz Leverkusen 18 54 m Giovanni Reyna Dortmund 18 42 m Antoni Milambo Feynoord 16 6,8 m Yusuf Demir Barcellona 18 10,5 m

Nome Club Età Valore € Oliver Skipp Tottenham 20 28 m Nicolo Rovella Juventus 19 13,5 m Dario Essugo Sporting Lisbona 16 350 k Rafael Luis Benfica 16 170 k Maxim Mukhin CSKA Mosca 19 4,6 m

Ali

Nome Club Età Valore € Ryan Cherki Lione 17 29m Ansu Fati Barcellona 18 43 m Nico Serrano Atletico 18 9m Naci Unuvar Ajax 18 4m Gabriele Martinelli Arsenal 20 55 m

Centravanti

Giocatore Posizione Club attuale Nazionalità Età Erling Haaland NS Borussia Dortmund Belgio 20 Youssoufa Moukoko NS Borussia Dortmund spagnolo 16 Mason Greenwood ST (AMR) Manchester United Costa d’Avorio 19 Ransford-Yeboah Königsdörffer ST (AMR) Dinamo Dresda Portogallo 19 Fabio Silva NS lupi Portogallo 18

