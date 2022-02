I migliori plugin di wordpress 2022. Tutti coloro che la per la prima volta si affacciano al mondo di Internet con l’intento di realizzare il primo sito web scelgono uno dei migliori CMS che ci siano in circolazione, ovvero: WordPress. Detto questo una delle domande che subito sorge spontanea è questa: quali sono i migliori plugin da scaricare e installare sul proprio blog per avere un’esperienza più completa? Scopriamolo insieme passo per passo in questo nuovo tutorial.

Plugin di wordpress: i migliori di questo inizio 2022

Il software open source WP – WordPress – è considerato ai tempi d’oggi una delle risorse migliori per quanto concerne la gestione dei contenuti. Grazie a questo ottimo programma come già accennato poco sopra è possibile senza alcun problema anche per chi nel settore è poco esperto realizzare il proprio sito personale o eventualmente procedere alla creazione di un blog dal design avvolgente. La popolarità di quello che inizialmente era conosciuto in tutto il mondo come un software per siti, e che oggi continua a differenziarsi dalla massa con le sue molteplici funzioni che mette a disposizione, è dovuta in particolar modo alla grande quantità di plug-in che è possibile installare.

Le estensioni di cui vi stiamo parlando si installano in maniera ultra veloce e vanno ad ampliare ulteriormente la piattaforme con molte nuove funzionalità tutte da provare. Si parte dalla SEO, rapidità del proprio blog, sicurezza, social e molto altro ancora c’è veramente l’imbarazzo della scelta questo è poco ma sicuro.

Quanti plugin di WordPress si possono installare?

A questa domanda noi rispondiamo senza alcun problema che non c’è alcun limite. Si possono installare sul proprio sito web tutti i plugin che si desidera. La quantità infatti contrariamente a quanti pensano non va assolutamente ad influire sulle prestazioni di un blog. Dunque anche se installate tante estensioni nel 90% dei casi la velocità non dovrebbe risentirne. Molto più importante è invece la qualità di ogni plugin WP. Infatti, anche se accade raramente, anche una sola estensione malriuscita può peggiorare drasticamente le performance del proprio sito andando cosi a causare ulteriori problemi non di poco conto. Andiamo finalmente a vedere quali sono i migliori plugin da avere su WordPress almeno secondo una nostra opinione personale.

I migliori plugin WP 2022 da installare sul proprio sito web



Descrizione Sviluppatore Versione di WordPress Installazioni attive Prezzo Akismet Protezione da commenti spam Automattic A partire dalla versione 5.0 Più di 5 milioni Da 7,50 € al mese All In One WP Security & Firewall Suite completa per la sicurezza Tips and Tricks HQ A partire dalla versione 5.0 Più di 900.000 Gratis Antispam Bee Protezione da commenti spam pluginkollektiv A partire dalla versione 4.5 Più di 700.000 Gratis bbPress Inserimento di un forum The bbPress Contributors A partire dalla versione 5.0 Più di 200.000 Gratis Broken Link Checker Controllo di link interni ed esterni WPMU DEV A partire dalla versione 4.6 Più di 700.000 Gratis Contact Form 7 Moduli di contatto Takayuki Miyoshi A partire dalla versione 5.7 Più di 5 milioni Gratis Gravity Forms Moduli di contatto e gestione dei dati Rocketgenius A partire dalla versione 5.8 Più di 9.000 Da 59 $ iThemes Security Pro Suite per la sicurezza iThemes A partire dalla versione 5.7 Più di 1 milione Da 80 $ all’anno Loginizer Protezione dagli attacchi di forza bruta Softaculous A partire dalla versione 3.0 Più di 1 milione Gratis LuckyWP Table Of Contents Sommario LuckyWP A partire dalla versione 4.7 Più di 70.000 Gratis MemberPress Area clienti Caseproof A partire dalla versione 5.5 N.D. Da 279 $ all’anno MonsterInsights Analisi MonsterInsights, LLC A partire dalla versione 4.8 Più di 3 milioni Da 199 $ all’anno Ninja Forms Moduli di contatto Saturday Drive A partire dalla versione 5.6 Più di 20 milioni Gratis OptinMonster Kit per il marketing OptinMonster Team A partire dalla versione 4.7 Più di 1 milione Da 14 $ al mese Rank Math SEO Ottimizzazione per i motori di ricerca Rank Math A partire dalla versione 5.6 Più di 1 milione Da 129 $ all’anno Really Simple SSL Protezione SSL/TLS Really Simple Plugins A partire dalla versione 4.9 Più di 5 milioni Gratis Restrict Content Pro Paywall iThemes A partire dalla versione 3.9 Più di 10.000 Da 129 $ all’anno SearchWP Ricerca migliorata su WordPress SearchWP, LLC A partire dalla versione 5.0 Più di 30.000 Da 99 $ all’anno Slider, Gallery and Carousel by MetaSlider Gallerie e slider per le immagini MetaSlider A partire dalla versione 3.5 Più di 700.000 Gratis SEOPress Pro Suite per la SEO SEOPress A partire dalla versione 4.7 Più di 200.000 Circa 39 $ all’anno Squirrly SEO Pro Suite per la SEO Squirrly Limited A partire dalla versione 4.3 Più di 100.000 Da 29.99 $ al mese TablePress Creazione e gestione di tabelle Tobias Bäthge A partire dalla versione 5.6 Più di 800.000 Gratis Taqyeem Funzione per la valutazione TieLabs A partire dalla versione 5.2.x Più di 1.800 (acquisti) Da 29 $ The Events Calendar Calendari The Events Calendar A partire dalla versione 5.6 Più di 800.000 Da 99 $ Ultimate Member Area clienti Ultimate Member A partire dalla versione 5.0 Più di 200.000 Gratis WooCommerce Piattaforma e-commerce Automattic A partire dalla versione 5.6 Più di 5 milioni Gratis Wordfence Pro Suite per la sicurezza Defiant Inc. A partire dalla versione 3.9 Più di 1 milione Da 99 $ all’anno WP Fastest Cache Premium Strumento di caching Emre Vona A partire dalla versione 3.3 Più di 1 milione Da 49,99 $ WP Meta SEO Strumento per aggiungere metadati e collegamenti JoomUnited A partire dalla versione 4.7 Più di 20.000 Gratis WPML Sito multilingua OnTheGoSystems Limited A partire dalla versione 5.8 Più di 1 milione Da 39 $ WP Rocket Strumento di caching e lazy loading WP Rocket A partire dalla versione 5.3 Quasi 2 milioni Da 49 $ all’anno WPtouch Pro Ottimizzazione per i dispositivi mobili WPtouch A partire dalla versione 3.8 Più di 500.000 Da 79 $ all’anno W3 Total Cache Strumento di caching BoldGrid A partire dalla versione 3.8 Più di 1 milione Gratis YARPP Suggerimenti per articoli e pagine Shareaholic A partire dalla versione 3.7 Più di 100.000 Gratis Yoast SEO Free Suite per la SEO Team Yoast A partire dalla versione 5.6 Più di 5 milioni Gratis

Conclusioni

Ricordate sempre di prendere i plugin solo da fonti sicure e certe cosi da non avere alcun problema e mettere a rischio la vostra privacy.

